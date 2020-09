No es momento de callarse ante planteos poco serios

Por Jorge Vara

Diputado nacional.

El diputado Jorge Vara sostuvo que en el Congreso de la Nación se está viendo un debate poco razonable respecto a los humedales, sin que se midan las consecuencias de lo que se propone.

La cuestión relativa a estos ecosistemas se ha instalado en la agenda política de nuestro país. Funcionarios y legisladores de todos los espectros políticos se manifestaron sobre la problemática y presentaron proyectos de ley al respecto, totalizando 6 proyectos en la Cámara de Diputados y 3 en el Senado. De los 6 en la Cámara Baja, 3 son del espacio Juntos por el Cambio, con 43 diputados que acompañan.

Refiriéndose al tema, el diputado Vara expresó: “El problema radica en que proyectos de ley, llamativamente muy parecidos, pueden generar serias consecuencias, dado que no tienen en cuenta el impacto socioeconómico. Partiendo de definiciones poco certeras, que no se condicen con la realidad, amplían el concepto de humedal a áreas que no lo son. De esta forma buscan restringir las actividades productivas, afectando a miles de productores y a los demás eslabones de la cadena de valor, como la industria y los servicios. Para tener en cuenta: de acuerdo a las estimaciones de Fundación Humedales/Wetlands International, organización referenciada en los proyectos, la superficie de humedales se ubicaría en los 60 millones de hectáreas de las más productivas y competitivas de la Argentina, principalmente en las zonas litoral y pampeana húmeda. Nada menos que el 21,5 % del territorio nacional y el 50 % de la superficie con aptitud productiva”.

“Los proyectos presentados hasta ahora que refieren a la temática tampoco tienen en cuenta las autonomías de las provincias y el dominio originario de estas sobre sus recursos naturales conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional. Es decir, relegan a un segundo plano a las provincias y esto es inadmisible”, agregó Vara.

Con las definiciones de humedales incluidas en los mismos, Corrientes debería aportar a destinos de conservación otro 50 % de su superficie, afectando las principales actividades productivas sobre las que basa su economía (la ganadería, el arroz y la forestación) y, sobre todo, paralizando los planes de desarrollo industrial previstos en el Pacto Correntino para el Crecimiento y el Desarrollo Social, el cual tiene rango constitucional en nuestra provincia.

En el caso de otras provincias, implicaría el 33 % en Chaco y Formosa, y entre 25 % y 40 % en Santa Fe y Buenos Aires, según los criterios que se apliquen. Vara sostiene que “se evidencia que estamos en presencia de proyectos que no son razonables, contrarios al artículo 28 de la Constitución Nacional. También podemos decir que son inaplicables en la práctica por los impactos que tendrán”.

En este marco, el diputado de la Nación presentó un proyecto de ley que busca planificar políticas públicas basadas en evidencias, sustentables ambiental y económicamente, pero, sobre todo, equilibradas y racionales. “Tiene en cuenta las actividades que realiza el hombre, como la producción y el turismo y, además, respetando las potestades provinciales”.

Para finalizar, Vara dijo: “Esto nos permitirá participar con más fuerza en todos los debates que se den en el Congreso de la Nación sobre el tema y hacer escuchar nuestra voz. No es momento de callarse ante planteos poco serios y que afectan gravemente a nuestra provincia”.