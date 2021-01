Imputaron al médico que recetó dióxido de cloro

El médico Dante Converti quedó imputado por recetar dióxido de cloro a un paciente con coronavirus, tratamiento que no está aprobado por la Anmat, y según trascendió tiene su matrícula vencida y el consultorio sin habilitar, entre otras irregularidades.

El médico fue denunciado en las últimas horas por el Ministerio de Salud, tras lo cual el juez federal Sebastián Casanello ordenó un allanamiento en su consultorio privado.

En el operativo, que se realizó en la noche del martes, la Policía secuestró historias clínicas y recetas de dióxido de cloro, entre otras evidencias encontradas en el consultorio del neurocirujano ubicado en Ayacucho 626, en el barrio de Recoleta.

Además, la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras inició una investigación sobre los antecedentes del profesional al constatar que la Anmat ya había recomendado no consumir medicamentos no autorizados haciendo especial referencia al dióxido de cloro. Según información publicada ayer por Clarín, Converti no renovó su matrícula ni inició trámite de actualización,. En tanto que anunció tener especialidades en su formulario recetario no registradas como tales en el ministerio. Este diario intentó comunicarse con el médico, pero no quiso responder las consultas.

Además, Converti cuenta con matrícula médica en la provincia de Buenos Aires sin registrar ninguna especialidad y el consultorio que declaró en el recetario no tiene habilitación del Ministerio de Salud de la Nación, ni tampoco un trámite para iniciarla.

En un primer momento, Converti se negó a recibir a los inspectores en su consultorio y “convocó a un grupo de personas en su apoyo que increparon a las autoridades”.

La investigación en el juzgado de Casanello se inició por la denuncia presentada ante la Policía “como un hecho de prevención”, y el objetivo del procedimiento realizado fue “preservar la prueba” que fue trasladada al juzgado con sede en Comodoro Py 2002 y ahora “será analizada”.

La denuncia radicada contra el médico está vinculada a la prescripción de dióxido de cloro al paciente Oscar García Rúa, que horas más tarde murió. Ese producto tendría “carácter nocivo” para la salud, un tipo de delito que se investiga en la Justicia federal.

Por eso, el médico está imputado y es investigado, aunque todavía no se formuló una calificación concreta del delito que podría atribuírsela. El equipo jurídico del Ministerio de Salud evalúa denunciarlo penalmente por indicarle dióxido de cloro a García Rúa.

El profesional había recomendado la utilización de ese químico, pero en el Sanatorio Otamendi se negaron a realizar el tratamiento y fue el juez federal subrogante Javier Pico Terrero quien hizo lugar a un amparo y ordenó su aplicación.

(JML)