Regatas luchó hasta el final, pero terminó cayendo ante Instituto

El equipo del parque Mitre no pudo sostener el ritmo del gran primer tiempo que tuvo. No obstante, dio lucha hasta el final, para perder por un ajustado 86 a 89. El pibe Corbalán fue el goleador de su equipo con 15 puntos y no tuvieron acción Quinteros ni Giordano a raíz de sendas molestias que arrastran.