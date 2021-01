Ricardo y Ricky Montaner hablaron de los rumores de embarazo de Stefi Roitman

Mientras Ricky Montaner y Stefi Roitman preparan su casamiento y, hace algunas semanas, el rumor de embarazo tomó fuerza en las redes sociales por algunas expresiones de la joven pareja y los comentarios de sus seguidores, que le veían pancita a la actriz argentina.

Ricky desmintió los rumores de embarazo y Ricardo Montaner aseguró que la gente se va a enterar cuando llegue ese día.

“Sí, eso salió hace un par de meses ya y todavía no se le está notando la pancita...Me llevaban a todos lados y me preguntaban: ‘¿Está embarazada?’, ‘¿Está embarazada?'. Y yo decía: ‘Dios mío, ¿de dónde sale esto?'. Y no”, reveló el joven músico en una nota con Teleshow.

“Le pone una fajita por las noches para que no le crezca tanto la pancita”, bromeó Camilo, el marido de Evaluna. Y el cantante fue contundente: “¡Son fotos viejas!”. “No, no está embarazada todavía. No hemos llegado ahí”, explicó Ricky y su papá completó su idea: “Cuando lleguemos se van a enterar”.

Y el joven agregó: “Espero en este caso poder dar la noticia yo sin que se cuele por otro lado. No que estén hablando de un compromiso de que todavía no he hablado yo o de un embarazo... Pero en su momento sí se lo diremos”. Y advirtió en tono de broma: “Seguramente, mi papá se va a encargar de dar la noticia antes que todos”.

Sin embargo, Ricardo Montaner quiere otro nieto y le pidió a su hijo Mau que le haga los honores. “Yo tengo cuatro nietos ya. Pienso que Mau me podría dar la sorpresa este año de encargar, por lo menos, aunque nazca en el ‘22. Además, me gusta el número”, indicó el músico.

PrimiciasYA