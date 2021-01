Es correntino, vive en Santa Cruz y en sus vacaciones trabajará en el Hospital de Campaña

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, recibió este miércoles al médico terapista correntino Gabriel Cuenca, un profesional que se encuentra de vacaciones y se ofreció para trabajar en el hospital de campaña Escuela Hogar, informó este miércoles la cartera sanitaria provincial.

"Estoy de vacaciones, tengo 4 meses y vine a casa, a Corrientes, y la realidad es que visité a amigos míos acá en Salud Pública y estamos hablando para ayudar un poco en el hospital de campaña por estos meses que voy a estar acá", dijo el profesional a la prensa.

Cuenca es médico recibido en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y se desempeña en la provincia de Santa Cruz.

El titular de Salud Pública celebró la predisposición del médico y agradeció el "gesto solidario de un profesional con una clara vocación de servicio y más destacable en un contexto de pandemia".

Cuenca trabaja en la provincia de Santa Cruz hace 6 años aproximadamente, pero también se desempeñó en Buenos Aires, Formosa, Chaco y Corrientes.

"Me reuní con el ministro Ricardo Cardozo, conversamos sobre el tema de la pandemia, me transmitió confianza y la gratitud de estar en Corrientes más que nada. Acá hay mucha gente amiga y creo que muchas cosas hicimos juntos en la universidad como estudiantes y los amigos que uno deja no se olvida", indicó el correntino.

Sobre cómo nació la iniciativa, dijo:"Somos todos correntinos, ayudé a tanta gente fuera de mi provincia y ahora ayudar a mis hermanos no tiene precio. Es un acto de corazón y si en algo se puede ayudar, acá estamos". "Ahora vamos a coordinar cómo me voy a desempeñar, los días trabajaré", agregó.

Tras el encuentro, Cuenca se reunió con el subsecretario de Salud, Luis Pérez, con quien mantiene una amistad de más de 20 años y comenzaron a definir la tarea para su colaboración en el hospital de campaña.