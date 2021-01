Luis Ventura le contestó a Gianinna Maradona: “Que repase las barbaridades que subió"

Gianinna Maradona y Luis Ventura tienen una pelea mediática desde la semana pasada. La joven aseguró a través de su cuenta de Twitter que lo llevará a la Justicia porque está “harta de salir en todos los portales”. Y este jueves, le escribió un nuevo mensaje al periodista en el que publicó un diálogo que había intercambiado con el psicólogo de su padre, Carlos Díaz, dos días antes de la muerte de Diego Maradona.

“Basta de decir incoherencias, @LuisVenturaSoy. Sus hijos seguíamos lo que nos indicaban los profesionales –resaltó en mayúscula– que estaban a cargo del tratamiento. Todo esto lo tiene la Justicia, pero tengo un hijo de 11 años (Benjamín) que hace una semana lee cosas absurdas de su mamá por la muerte de su abuelo. Basta”, escribió la ex del Kun Agüero en la red social.

De esta manera, compartió con sus seguidores una captura del diálogo que tuvo con el psicólogo del ex director de Gimnasia y Esgrima de La Plata en el grupo de WhatsApp que habían armado los cinco hijos del ídolo y los médicos a cargo de la internación domiciliaria.

El lunes 23 de noviembre ella envió un mensaje al grupo preguntando por la salud de su padre y si podía ir a verlo a la casa que había alquilado en Tigre. “¡Hola Giani! ¿Cómo va? Maxi seguro nos va a ampliar ahora, pero estuvo de buen humor y con ganas de estar solo”, indicó el psicólogo, y mencionó a Maximiliano Pomargo, cuñado de Matías Morla y asistente personal de Diego.

“Me parece que tenemos que seguir respetando su espacio entendiendo que (solo por hoy) se vienen cumpliendo los dos objetivos que son la correcta toma de mediación y alcohol cero. Me parece que estaría bueno preguntarle si quiere recibir visitas/videollamadas y que él decida lo mejor en función de este momento”, agregó Carlos.

En el ciclo Informados de Todos, el conductor Horacio Cabak leyó estos mensajes y le preguntó a Luis Ventura qué le contestaba a la hija de Claudia Villafañe. “Cuando meten a los pibes en el medio, a mí me inhibe eso. Tendría ganas de responderle. Yo le diría que este tono me gusta más, es un tono reflexivo, me gusta más esta Gianinna. Debo decir que de todos los hijos ha sido la hija más cercana a Diego. Incluso la hija que intentó hacer el puente con Dieguito Fernando en determinado momento, salvando las diferencias que había entre dos mundos completamente diferentes, que era el del triunvirato, la que iba a ver a Diego Fernando, eso se lo reconozco, valoro esas cosas”, respondió el periodista.

Luego, manifestó: “Pero le diría a Gianinna que repase de la última semana las barbaridades que subió ella a las redes sociales. Porque esas barbaridades que ella escribió, su hijo también las leía. En determinado momento decir cómo se ganaba la plata la madre, con qué oficio”.

De esta manera, Ventura hizo referencia al tuit que escribió la hermana de Dalma la semana pasada cuando la cuestionaron por el patrimonio que ella tenía: “Me prostituyo por eso tengo la casa que tengo. No sabía que tenía q explicártelo a vos. Estoy viendo tus archivos y sos IMPRESENTABLE, no entiendo como las mujeres te siguen dando lugar en la tv con lo que dijiste”.

Durante la charla, Cabak afirmó que la joven estaba enojada porque la acusaron de dejar solo a Maradona mientras estaba enfermo. “Eso no lo planteo yo, me lo decía Diego. Acá se olvidaron de algo. Ustedes vieron todo que dijo de palabra, lo que grabó en audio, lo que dejó en filmaciones, lo que firmó con escribanos, lo que expresaba... ¿Han hecho una recopilación de Maradona el último año? ¿Las cosas que decía de gente que era su familia?”, se defendió Luis.

Además, el periodista contó que la información se la daba el mismo ex jugador de fútbol: “Si tenés una nota y el protagonista te dice algo, ¿vos como periodista tenés que reproducir eso o no lo decís? Yo hablé con él varias veces, por teléfono. En los encuentros hablé presencialmente con respecto a todo lo que pasaba en los Estados Unidos. Él me pidió información con cosas que tenían que ver con su familia. Me reconoció que contrató detectives para hacer seguimientos de ciertos temas”.

Por último, señaló que Benjamín Agüero, el hijo de Gianinna, se encuentra en Inglaterra y tiene coronavirus, como su papá, Sergio Agüero. “Después de aislarme por contacto estrecho, un último test que me hicieron dio positivo de COVID 19. Estuve con algunos síntomas y sigo las indicaciones de los médicos para recuperarme. A seguir cuidándose”, informó el propio Kun desde su cuenta de Twitter. “Que se quede tranquila la familia que Benjamín está bien”, finalizó Ventura.

Infobae