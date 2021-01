Una multa por no usar barbijo en Corrientes puede llegar hasta los $6 mil

Los controles policiales de prevención de reuniones masivas se concentraron en la ciudad de Corrientes durante los fines de semana y sobre todo en los espacios públicos: parques y paseos. “Tenemos que desalojar cuando detectamos reuniones masivas y que podrían traer complicaciones a la salud, no interesa el horario y no hay un horario límite”, dijo a El Litoral el director general de Seguridad y Prevención del Delito, César Fernández.

Si bien hay horarios establecidos para la apertura y cierre de los locales comerciales en la ciudad de Corrientes, no se establecieron nuevos parámetros específicos sobre los controles de movilidad urbana más allá de la prohibición de aglomeraciones y el uso obligatorio de tapabocas.

Las autoridades sanitarias tampoco se adhirieron al toque de queda que recomendó el Gobierno de la Nación para el horario nocturno, por lo que sigue permitido el tránsito durante la madrugada y la actividad comercial.

En Corrientes ya se implementó en varias oportunidades durante el año pasado la prohibición de circulación en la vía pública a partir de la medianoche y hasta la salida del sol.

“Por una cuestión objetiva y lógica tenemos que seguir con la normativa vigente”, justificó el comisario con respecto a los desalojos que se dieron en las plazas y en el parque Cambá Cuá.

“Lo que tenemos que pregonar y buscar es el distanciamiento social, que las personas no se aglomeren”, agregó Fernández.

Tapabocas obligatorio

Es parte de los controles viales, pero no se ha efectivizado la sanción pecuniaria. “Casi no tuvimos inconvenientes”, aseguró Fernández, pero indicó que “en caso de que no den cumplimiento tenemos las facultades administrativas de la Policía para aplicar una sanción económica”.

“Una unidad de multa es el equivalente a $1.300. Lo máximo que podemos colocar es cinco unidades de multa. Estamos hablando de más de $6.000, como máximo, dependiendo de la circunstancia”, detalló el funcionario y aclaró que hasta el momento se han dado sólo advertencias a quienes no llevan barbijo en la vía pública.

Ante irregularidades de reuniones masivas, también se puede denunciar a la línea de emergencias 911.

(IB)