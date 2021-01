Dieron el alta por coronavirus al exmandatario Evo Morales

El expresidente Evo Morales fue dado ayer de alta en Bolivia tras estar internado por coronavirus y antes de abandonar la clínica contó que se siente “bien”, solo tuvo “agitación y tos” y continuará el reposo en su casa en Cochabamba.

Si bien los expertos aún deben someterlo a evaluaciones de seguimiento, Morales expresó que “si lo autorizan los médicos” estaría dispuesto a convertirse en donante de plasma sanguíneo para la recuperación de futuros contagiados, informó la agencia de noticias AFP. Más temprano, antes de abandonar la clínica, el expresidente llamó a los bolivianos a cuidarse para poder derrotar al virus. Hace casi dos semanas, el expresidente dio positivo y poco después fue internado: "No sentía síntomas pero cuando me hicieron la prueba se confirmó. No he sentido nada, solo agitación y tos. Pero sí dolor de cabeza y la garganta por la tos,” contó en una conferencia de prensa junto a sus médicos en la clínica Los Olivos, según el diario Los Tiempos. “Estoy muy agradecido con la junta médica, personal y trabajadores de la Clínica Los Olivos por los cuidados que me dieron y que hicieron posible mi alta”.

