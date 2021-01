El malestar de Diego González: “Con Santos fuimos un desastre”

El mediocampista de Boca Juniors, Diego “Pulpo” González, no ocultó su malestar por el desempeño individual y colectivo que el equipo cumplió en la revancha ante Santos en Brasil (0-3), resultado que propició la eliminación en la Copa Libertadores.

“Tenemos que poner la cara: contra Santos fuimos un desastre. No jugamos a nada. Las cosas que nos pidió el DT (Miguel Angel Russo) no las pudimos cumplir”, sostuvo el volante central, que llegó en plena pandemia de coronavirus, procedente de Racing.

González, también exjugador de Lanús, desarrolló una profunda autocrítica a nivel personal y dijo: “Me hago cargo de mi parte, los 45 minutos que estuve en cancha frente a Santos no se qué me pasó sinceramente”, en declaraciones al programa partidario “Boca de Selección” (AM 770 Radio Cooperativa).

“Jugué mal, ni loco quería jugar así, tuve un día malo. Actitud no faltó, nos faltó el juego, el buen pase”, agregó el mediocampista, de 32 años, que esa noche del pasado miércoles 13 en Vila Belmiro fue reemplazado por Nicolás Capaldo.

González consideró que la derrota y eliminación ante Santos (que jugará la final de la Copa ante Palmeiras el próximo sábado) permitirá que el grupo “se fortalezca. Vamos a seguir compitiendo, intentando darle al hincha de Boca esa gran alegría que nosotros también necesitamos”, puntualizó.

El mediocampista contó que su llegada a la entidad de la Ribera se dio en apenas “tres días. Se solucionó todo y fue un cambio para mi vida que salió muy bien”.

González reconoció que los simpatizantes de Lanús, entidad que pugnó para 'repatriarlo' en el mercado de pases previo a la reanudación de la competencia, “quedaron muy enojados conmigo. Pero en el club me pusieron miles de trabas para volver”, explicó.

Por último, el mediocampista valorizó el título alcanzado el pasado fin de semana en San Juan por la Copa Diego Maradona (ante Banfield y por penales) admitiendo que “el fútbol argentino es muy competitivo y alcanzar un campeonato siempre es muy importante”, sentenció.