Declaró la pareja del operario que murió al explotar una caldera

Lorena Cabrera, pareja de Joel Rodríguez, el joven de 23 años que falleció al explotar una caldera en un frigorífico, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción de la localidad de Curuzú Cuatiá y aportó fotos y videos que la víctima le había pasado meses antes de la tragedia, advirtiendo que podría causar un grave daño.

En diálogo con El Litoral, Cabrera dijo que compareció ayer a la mañana. Durante más de media hora contó todo lo que Rodríguez le había manifestado para comprobar que hubo negligencia por parte de la empresa y que se podría haber evitado una muerte.

“Le conté todo lo que sabía y les dejé los videos y fotos que Joel compartió conmigo, además de información. El miércoles declararon los compañeros de mi pareja, quienes lo hallaron muerto tras la explosión”.

“Él sabía que iba a pasar esto, porque conocía del mal estado de las maquinarias y la caldera. Él me decía y me pasaba fotos, esta caldera está mal, en cualquier momento puede ocurrir una tragedia. Yo tengo las pruebas en el celular. Joel le había advertido al propietario y este le contestó que había que gastar mucha plata. No quería invertir. Ya tenía varias soldaduras”.

“En la fiscalía de la doctora Alejandra Talamona me explicaron que la causa está caratulada como muerte dudosa”.

En tanto, el sábado se realizará una marcha a partir de las 19 horas pidiendo justicia por Joel Rodríguez.

Partirá desde la plaza Belgrano, y solicitan a quienes asistan que tengan en consideración llevar un barbijo y mantener el distanciamiento. Cabe recordar que Joel Rodríguez perdió la vida trágicamente el pasado 25 de enero al ser alcanzado por una explosión que se habría originado en una caldera ubicada en la parte de galpones del predio situado en la Ruta Provincial N° 126.

Por otra parte, se pudo conocer que los padres de Rodríguez podrían iniciar una causa paralela a la penal, desde el ámbito laboral. El objetivo es que el dueño de la empresa se haga cargo de la muerte del trabajador y abone una indemnización.

