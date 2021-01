Jóvenes se sumaron al pedido virtual por una ley nacional de educación ambiental

En el marco de una campaña nacional que lleva el lema #LeyDeEducacionAmbientalYa, la ONG Correntinos contra el Cambio Climático llevó adelante de manera virtual un pedido a las autoridades sobre dicho proyecto de normativa. La movida fue impulsada por la organización Ecohouse.

La actividad se llevó adelante de manera virtual con el hastahg #LeyDeEducacionAmbientalYa, donde jóvenes de diferentes puntos de la provincia y del país solicitaron a las autoridades y funcionarios nacionales el tratamiento y aprobación de una ley que garantice, “de carácter urgente”, el derecho a una educación “ambiental gratuita, federal, apartidaria y constante”.

Liliana Cañete, una de las coordinadoras de Correntinos contra el Cambio Climático, opinó que “es fundamental que los niños a temprana edad tomen conciencia de lo importante que es cuidar el medio ambiente y todas las consecuencias que acarrea no hacerlo”. “Argentina no puede no tener una ley nacional que nos obligue a todos a educarnos sobre los recursos que tenemos en nuestras provincias y en lo rico que es nuestro país sobre ecosistemas y espacios naturales”, agregó.

Por su parte, Nicolás Duarte, fundador de la organización, hizo hincapié en que “este año será una prioridad trabajar en la aprobación de la ley”, porque “es ilógico que siendo el 2021 y todos los problemas ambientales que acontecen, no la tengamos”. Además, sostuvo que una legislación de estas características “busca crear conciencia en todos los niveles educativos sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, proteger la flora y fauna de las provincias y tomar dimensión de que los recursos no son inagotables. Esto es algo que niños, jóvenes y adultos debemos tener presente”.

Finalmente, comentaron que buscarán reunirse con legisladores nacionales para hacerles llegar su pedido y acompañar desde Corrientes el trabajo que vienen impulsado organizaciones nacionales como Ecohouse sobre estos temas.