Pronunciamientos reavivan las internas rumbo a los turnos electorales 2021

Arrancó el 2021 y las fuerzas políticas definirán durante el mes de enero las estrategias a desarrollar para llegar a la gobernación de la provincia o lograr la mayor cantidad de bancas legislativas. En el oficialismo, el gobernador Gustavo Valdés sería el candidato natural para continuar en el cargo, pero el interrogante estaría puesto en su compañero de fórmula. En tanto que la oposición apunta a aunar posiciones para poder presentar una alternativa que los lleve a Casa Rosada o por lo menos a equilibrar la balanza en la Legislatura.

Este año en Corrientes se elige gobernador, intendente, 18 legisladores provinciales, 15 en la Cámara Baja y 3 en la Cámara Alta. Además se renuevan 3 diputados nacionales y 3 senadores nacionales.

Y si bien por la pandemia algunas fuerzas políticas se mantienen todavía renuentes a hablar de candidaturas, ya se conocieron algunos pronunciamientos tanto de los propios candidatos que se postulan (en algunos casos sin contar con el aval partidario), así como también hubo respaldos y elogios (en algunos casos desmedidos) para que otros fueran reelectos en su función o sean considerados para algunos de los escaños legislativos vacantes.

El sillón de Ferré está en juego en este 2021. En el oficialismo, el gobernador Gustavo Valdés sería el que cuenta con el respaldo para refichar, no obstante vale señalar que no todo es color de rosas en el oficialismo, ya que las fuerzas políticas bailan al son de lo que sucede en la UCR, tras la prórroga de mandato, ya que basta recordar que ante la prórroga de mandatos de autoridades por lo que el exgobernador Ricardo Colombi sigue por un año más liderando este espacio político, el mandatario provincial manifestó a los medios de comunicación que el tema debía ser resuelto por la Convención y que no fue consultado sobre el mismo.

Esta situación dejó entrever lo que sería la interna entre los “valdesistas” y “colombistas”, por lo que ambos y sus principales alfiles comenzaron a recorrer los medios de comunicación pregonando que no hay fracturas y tampoco conflictos en la UCR, y en especial, Colombi salió a manifestar que estaba bien donde estaba (por el Senado provincial), posición que en los últimos días volvió a ratificar, pero aclarando que todavía no es tiempo de hablar de candidaturas; mismo discurso que emana (hasta el momento) de la Casa Rosada.

“El año que viene voy a seguir siendo gobernador hasta diciembre, el seguir después no depende de mí, lo voy a poner a consideración primeramente de la UCR”, había dicho Valdés acerca de su candidatura a finales de noviembre del 2020.

Tampoco hay que olvidar los proyectos de paridad de género presentados. El Ejecutivo apuntó solo al Poder Legislativo y Colombi redobló la apuesta e incluyó también en su iniciativa, firmada por su bloque más duro, al Poder Ejecutivo y Judicial, situación que en un primer momento generó alarma dentro de ECO, para luego ser resumida (por la oposición) como una estrategia para no tratar el tema en Legislatura, lo que finalmente sucedió.

En consecuencia, hasta el momento Valdés contaría con el respaldo y sería el candidato indiscutible de la alianza de ECO para seguir gobernando la provincia; ahora el interrogante está en la definición de su compañero de fórmula o -por qué no- compañera. Vale considerar que Gustavo Canteros constitucionalmente no puede ser reelecto en ese cargo.

En tanto que dentro del mismo espacio político, pero en la Comuna, también Eduardo Tassano contaría con el aval de Valdés y ECO para continuar en su cargo, y en este ámbito vale mencionar que el mandatario de la Comuna en reiteradas ocasiones habló de mantener el mismo equipo de trabajo, ya que Emilio Lanari en ese lugar está representando a Encuentro Liberal (ELi), una de las principales fuerzas de la alianza gobernante.

En tanto, el panorama en la oposición, fuertemente respaldada por el Gobierno nacional y que apunta a la unidad para lograr una alternativa seria para llegar a la gobernación, no es muy diferente a las rispideces que hay en el oficialismo, aunque en este sector parecería que hay más grietas a resolver. Hasta el momento son cuatro los candidatos que pretenden gobernar la provincia.

El senador nacional Carlos Mauricio Espínola, el diputado nacional José “Pitin” Aragón (que serían los que hoy dividen al PJ). Luego siguen el empresario Daniel Caram y hasta el intendente de Santa Lucía, José “Tata” Sanánez, son los que ya se postulan para ocupar el lugar de Valdés.

Mientras que para reemplazar a Tassano en la Comuna, vale señalar que en los últimos días comenzaron a sonar algunos posibles candidatos a intendente 2021, no obstante, hasta el momento no habría mayores pronunciamientos concretos para el municipio, ya que el plato fuerte sería la gobernación.

El 21 de marzo, que es la fecha tentativa de elecciones internas, se resolverían no solo las autoridades partidarias sino también las candidaturas a cargos electivos. Vale destacar que el PJ no quiere volver a competir fraccionadamente, ya que nuevamente obtendrían resultados adversos.

Legislatura

Se debe considerar que en las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia el oficialismo es mayoría, lo que podría modificarse tras las elecciones de este año. Dejan su banca los oficialistas Manuel Aguirre (UCR); Ariel Báez (Ciudadanos Comprometidos); Lucía Centurión (ELi); Aníbal Godoy (Acción por Corrientes); la vicepresidenta segunda María Eugenia Mancini (Cambio, Austeridad y Progreso); Ana María Pereyra Cebreiro (PL); Horacio Pozo (ELi); Magno Ramírez (Panu); Albana Rotela Cañete (Popular) y el vicepresidente primero Eduardo Vischi (UCR); Marcelo Chaín (Unidos por Corrientes). Y de la oposición, los diputados provinciales Marcos Bassi (PJ); Félix Pacayut (PJ); Diego Pellegrini (Corrientes Podemos Más) y José Mórtola (PJ).

En tanto que en el Senado finalizan su mandato Graciela Insaurralde (Encuentro por Corrientes); Noel Breard (UCR) y David Dos Santos (UCR). Este último, a su vez, es el actual vicepresidente 1º de la Cámara. De la oposición, Rubén Bassi (PJ) -ingresó por Nancy Sand cuando esta accedió a una banca en el Congreso-; Patricia Rindel (PJ), en reemplazo del fallecido Daniel Alterats.

Vale señalar que hasta el momento, en agosto de 2021 tendrían lugar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), en caso de que la iniciativa de suspender esta instancia electoral no logre el consenso en Nación a pesar de que el proyecto es impulsado por la mayoría de los gobernadores, aunque también hay una grieta en este sentido en el Frente de Todos.

Por último vale señalar que los diputados nacionales Estela Regidor y Sofía Brambilla y Jorge Antonio Romero, del partido de Frente de Todos, finalizan su mandato. Y lo mismo sucede en el Senado de la Nación con Ana Almirón (Frente para la Victoria); Pedro Braillard Poccard (ECo) y Carlos “Camau” Espínola (Frente para la Victoria).