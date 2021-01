Boleto a $40; el oficialismo cuenta con los números para aprobar el aumento

El Concejo Deliberante llevará adelante una nueva sesión extraordinaria y retoma el proyecto que propone un incremento del precio del boleto. Las comisiones unificaron dictamen para elevar el costo a $40 y no a $44 como venía impulsando el oficialismo. Y con este nuevo valor que coincide con la postura de los socios, hoy se avanzará con la suba que no será acompañada por la oposición.

En este contexto, El Litoral consultó al concejal José Salinas, quien afirmó que “hay un despacho unificado de las comisiones de Obras y Servicios Públicos Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político Hacienda e Impuestos, Tasas y Presupuesto que aconsejan que el boleto cueste $40, pero nosotros nos vamos a mantener en nuestra postura, no es el momento para avanzar con una suba en el precio del boleto”.

“Según comentaron, desde febrero comenzaría a regir, pero no sé si hubo cambios ya que yo no estoy en la comisión, por lo que se pudo haber introducido algún cambio”, comentó.

Mientras que el concejal Esteban “Toto” Ibáñez, del Partido Nuevo, informó que la sesión del Concejo Deliberante se llevará adelante en la Legislatura a partir de las 18. Y en relación al boleto dijo que “seguramente hay despacho por eso nos volvemos a reunir, creo que hay bastante consenso para avanzar en un boleto a $40. Es muy posible que tengamos suerte”.

Se debe señalar que junto al concejal José Romero Brisco, (PA), Ibáñez propuso que el incremento del costo del boleto no sea superior a $40, postura que mantendría hasta las últimas instancias, por lo que el oficialismo si insistía con elevar el precio a $44, no alcanzaría el número para lograr avanzar con el incremento.

“Nuestra postura fue clara desde que el tema comenzó a debatirse y siempre dije que no iba a acompañar los aumentos desmedidos, pero tampoco podemos desconocer la situación actual, por eso $40 me parece un numero razonable”.

En tanto, que en relación a la fecha de entrada en vigencia del incremento del precio del boleto, la edil Soledad Pérez del Frente de Todos, que forma parte de una de las comisiones donde se debatió el proyecto de suba informó que de acuerdo al articulado, la nueva tarifa comenzará a regir “desde la publicación de la presente ordenanza”. Por lo que la normativa comienza a regir ocho días después de su publicación en el Boletín Municipal, por lo que se deberá aguardar que el Ejecutivo Municipal proceda para luego comenzar a descontar y determinar el día que comenzará a regir el nuevo costo, mas allá de las demoras e inconvenientes que se puedan registrar en el sistema como ya sucedió en épocas pasadas.

Vale considerar que la última suba del boleto de $30 comenzó a tener vigencia desde el 15 de enero del 2020.

Temario

Y a pesar de que el período de sesiones extraordinaria se extiende hasta el 22 de enero, el Concejo Deliberante también abordará los otros temas que formaron parte del temario propuesto por el intendente de la Ciudad y en este sentido, Salinas informó a El Litoral que “en la sesión se va a tratar la rendición de Cuenta de Inversión del 2020. Nosotros hicimos algunas observaciones, pero que al mandar el proyecto definitivo no fueron salvadas, por lo que no vamos a acompañar”.

“También está el convenio entre la Caja y la Municipalidad. Es un reconocimiento de deuda por varios conceptos, multas, préstamos, intereses que no fueron depositados al herario municipal. Estamos evaluando qué postura vamos a tomar, porque no entendemos en base a qué la Caja tomó también para si esas deudas, porque no fueron trasmitidas al Municipio, estando intervenido”.

Y en este marco, el concejal “Toto” Ibáñez también señaló que se avanzará “en la donación de terrenos al Club Náutico, que está ubicado entre el Club Yacaré y la guardería Stella Maris, gestión que se está llevando hace muchos años. También hay otra donación de un terreno a otra entidad de bien público”.

(MNR)