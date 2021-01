Continuará el paro de los colectiveros, pese a una conciliación obligatoria

El paro de los choferes de colectivos urbanos de la ciudad de Corrientes, que trabajan para las empresas Ersa y San Lorenzo S.A., continuará a pesar de la conciliación obligatoria dictada ayer por la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. Reclaman que se les pague la totalidad de los salarios correspondientes al mes pasado.

“Si siguen con esa actitud van a terminar en una situación de ilegalidad de la medida, por lo cual están exponiendo a todo el personal a acciones de descuento que no contribuyen a mejorar en nada la situación de crisis que estamos pasando”, advirtió en diálogo con El Litoral el director del Grupo Ersa, Javier Harfuch.

Desde la UTA recordaron que la inscripción de la huelga se realizó en el ámbito nacional, por lo que no es competencia de la cartera de Trabajo de Corrientes, y que “el reclamo es colectivo, no individual, por lo que el pago de la totalidad del sueldo a uno o dos compañeros no significa el levantamiento de la medida por parte del que ha sido beneficiado en el cobro de su sueldo, si no cobran el 100% de los trabajadores”.

Algunas usuarias señalaron a El Litoral situaciones de violencia contra las unidades que circularon durante la jornada de ayer.

Por su parte, las líneas 101 y 110 de la empresa Turismo Miramar brindaron el servicio normalmente.

Desde el gremio también subrayan que el sector empresario “tampoco ha hecho una propuesta concreta tendiente a solucionar el conflicto, por lo que el pedido de parte de las empresas es sólo efecto de fines dilatorios para no cumplir con los reclamos de los trabajadores”.

En cuanto a los subsidios del Estado nacional destinados a solventar los salarios de los choferes, y por los cuales se están atrasando los depósitos, Harfuch indicó a este matutino que tienen prevista la disponibilidad del dinero “entre el lunes o martes, a más tardar”.

(IB)