Subsidios al sector de la música mediante “Argentina Florece”

Comienza hoy la inscripción al Programa Argentina Florece del Ministerio de Cultura de la Nación que destinará 90 millones de pesos a 1.080 proyectos musicales de todo el país. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de octubre.

La iniciativa tiene el objetivo de otorgar herramientas para realizar funciones de música en vivo y producciones fonográficas, fomentando el desarrollo de proyectos en todas las provincias del país. Cuenta con una inversión total de 90 millones de pesos, de los cuales el Ministerio de Cultura aportó 60 millones, para potenciar la reactivación de la actividad musical.

Se entregarán un total de 1.080 subsidios distribuidos en dos líneas: Fomento Regional: 900 subsidios de 70 mil pesos (150 por región: Centro, Metropolitana NEA, NOA, Nuevo Cuyo y Patagonia); y Fomento Nacional: 180 subsidios de 150 mil pesos para todo el país.

Durante el lanzamiento, la cantautora, música y artista independiente formoseña, Charo Bogarín, expresó: “Creo que me toca la parte testimonial, de contarles qué es lo que, a los músicos, músicas y músiques de las provincias nos pasa por el cuero cuando tenemos que encarar nuestro proyecto musical. Mi camino musical fue parido en el siglo XXI, yo creo que es un gran siglo porque fue el florecimiento de los músicos y músicas independientes. Y yo salí adelante con este espíritu de hacer nosotros mismos lo que debemos hacer; pero no solos, sino al lado de un tejido que se va conformando. Comencé a formarme en un circuito de producción que estaba vedado para todos y todas nosotras con la Unión de Músicos Independientes y, hace ocho años, con la aparición de nuestro Instituto Nacional de la Música, este instituto tan necesario porque apunta a ayudarnos económicamente, a salir adelante, a sacar nuestros proyectos”. Por su parte el titular de la cartera nacional de cultura Tristán Bauer dijo: “Nos tocó vivir un tiempo de espanto, pero por suerte sale el sol y se abre una nueva etapa. Todas las crisis nos dejan enseñanzas y hoy estamos acá tratando de pasar de una etapa de asistencia e ir hacia una de producción, de trabajo y desarrollo: de generar un nuevo tiempo. Y en este momento particular la música sin dudas es sanadora. Cada vez que vamos a un recital de Argentina Florece, cuando el sábado y el domingo abrimos Tecnópolis, veo que cada encuentro entre el público y los artistas es sanador, es una celebración de la vida”.

