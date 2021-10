Valdés calificó al Gobierno nacional como “el más hipócrita de la historia y sin rumbo”

Tras el fin de semana largo, el gobernador Gustavo Valdés retomó la campaña rumbo a las elecciones del 14 de noviembre y encabezó los actos de presentación de los candidatos nacionales y municipales en San Roque y Saladas.

Hoy estará en Santa Lucía y Esquina en el marco de la seguidilla de respaldos que brinda a todos los candidatos de las alianza ECO+Vamos Corrientes para lograr la mayor cantidad de legisladores nacionales y recuperar bastiones en el interior de la provincia hoy gobernadas por la oposición y sus aliados.

San Roque

Pasado el mediodía, el reelecto gobernador, junto al vice Pedro Braillard Poccard, llegó a San Roque para respaldar a las candidatas a intendenta Leonor Gacio y Laura Salinas de la alianza ECO + Vamos Corrientes que competirán contra Raúl “Rulo” Hadad y Vicente Castilla del Frente de Todos.

En el acto y con números en mano, Valdés destacó el apoyo del 76 por ciento del electorado de San Roque en las elecciones provinciales; también los resultados en las Primarias (Paso). Ponderó a la fórmula que compite por la intendencia Gacio-Salinas destacando el coraje, la valía y la enorme capacidad que tienen las candidatas.

También en su alocución, se refirió a las elecciones de Mariano I. Loza, comentó sobre la competencia de dos frentes dentro de ECO + Vamos Corrientes y felicitó a Zulema Fernández, que ganó la intendencia.

Trajo a colación el recambio de ministros nacionales y la brecha entre la Presidencia y la Vicepresidencia de la Nación al referirse al panorama nacional. “Así no hay formas de salir de la crisis económica que está viviendo la Argentina. Hoy la gente no pide un plan social, pide trabajo porque no le alcanza, al que tiene un sueldo no le alcanza. Hoy hay hambre en la Argentina y los problemas no los vamos a resolver si tenemos peleas intestinas entre partidos políticos y mucho menos si no se ponen de acuerdo el presidente con su vice”, fustigó.

Arremetió contra la política nacional sobre las exportaciones de carne. “Hoy cerraron la exportación del maíz, no hay cubiertas para el campo. No saben cómo gobernar, cómo llevarnos adelante”, aseguró.

Instó a dejar de lado las peleas estériles, para destacar el trabajo y la educación como únicos caminos para salir adelante. Ponderó la actitud del radicalismo nacional de convocar a los verdaderos peronistas para construir la Argentina de los años 50. Por último, llamó a votar a candidatos que van a defender los intereses de los correntinos como la hidrovía del Paraná, la energía eléctrica y la ley de humedales. Apeló a defender el federalismo para tener una Argentina más equitativa, pero advirtió que “hay que tener cuidado con los que mandamos, tienen que votar por los correntinos”.

Saladas

Por la tarde y como parte de la intensa agenda proselitista, Valdés llegó a Saladas donde respaldo al binomio que apuesta a ganar la intendencia Noel Gómez y Rolando “Pity” Billordo y presentó a los candidatos nacionales.

El gobernador agradeció “el 73 por ciento de los votos que sacamos en Saladas” el pasado 29 de agosto. “Y estamos haciendo el camino para ganar las próximas elecciones” y agregó el gobernador, pidiendo que “no tengan miedo”, principalmente los empleados municipales y los comerciantes.

“Queremos que Saladas sea nuevamente la potencia que supo ser en el pasado. Es necesario empezar a trabajar juntos con estrategias de crecimiento”.

Volvió a poner el foco en el hambre de la Argentina, destacando que los planes sociales no alcanzan ante la crisis económica que atraviesa el país. “Las oportunidades se generan a partir del trabajo, el empleo y la producción”.

Seguidamente anunció que “vamos a construir un IFD para Saladas con carreras terciarias y la posibilidad de sumar carreras universitarias también”.

Calificó al Gobierno nacional “como el más hipócrita de la historia y sin rumbo”, reclamó la apertura de las fronteras internacionales de Corrientes “para reactivar la economía provincial. Por pensar distinto no nos pueden discriminar”, se quejó tras indicar que en Misiones y Formosa sí habilitan este reclamo.

Y en este marco, se mostró nuevamente abierto para aportar ideas y trabajo para salir de la crisis actual y construir una mejor Argentina.

Finalmente, el mandatario provincial volvió a convocar a los peronistas que piensan igual, para construir una nueva patria. “Esa patria que soñaban Perón y Evita, o el General San Martín y el Sargento Cabral, quien era saladeño”, asegurando que “estamos trabajando para la reconstrucción de la ciudad de Saladas”.

Agenda

El mandatario provincial, hoy continuará con agenda de campaña. A las 12 estará en Santa Lucía para dar su apoyo a los candidatos Fabricio Vargas y Germán Ojeda que competirán por la intendencia contra Norberto Villordo y Victor Ojeda del Frente de Todos.

Mientras que por la tarde a las 19, encabezará un nuevo acto y respaldará a Humberto Bianchi y Arnoldo Rohner que apuestan a gobernar en la localidad y que compiten en las urnas contra Hugo Benítez y Carlos Bianchi de la oposición.