Infantino dio su argumento para jugar un Mundial cada dos años

Gianni Infantino insiste con apoyar la idea de que el Mundial se realice cada dos años. Así lo volvió a expresar el presidente de la FIFA durante una visita institucional a Israel y dio sus argumentos para sostener tal idea que cambiaría significativamente el calendario del fútbol internacional.

"El Super Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no tener una Copa del Mundo cada dos años?", fue una de las frases con las que defendió su revolucionario proyecto. Pero no solamente lo comparó con el partido final del campeonato de la National Football League (NFL), sino que también agregó: "La reputación de un evento depende de su calidad, no de la frecuencia. Cada año tienes un Wimbledon o la Champions League y todos están emocionados y esperando".

Para el dirigente de la Federación Internacional de Fútbol este cambio no supondría ninguna pérdida para la competición más importante a nivel selecciones: "Muchos críticos dicen que sería perjudicial, pero los estudios de FIFA aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría su calidad y reputación", aseguró.

Es que FIFA está realizando un estudio de viabilidad del proyecto, a pesar de las críticas de algunas federaciones, clubes, jugadores y grupos de aficionados: "Ya hemos decidido que habrá una Copa del Mundo con 48 selecciones a partir de 2026. Si se llevará a cabo durante dos o cuatro años, todavía está en la fase de consulta. Precisamente porque es un torneo mágico, tendría que celebrarse con más frecuencia", cerró.

La UEFA, en pie de guerra contra la chance de un Mundial cada dos años

El esloveno Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, afirmó en su momento que la posibilidad de que se organice la Copa del Mundo cada cada dos años, como lo está analizando la FIFA, le quitaría valor al torneo. "El Mundial tiene su valor precisamente por ser cada cuatro años. Un Mundial cada dos lo devaluaría. Los clubes y las selecciones deben ocupar su espacio deportivo y financiero", destacó el directivo durante la Asamblea General de la Asociación Europea de Clubes.

En mayo pasado, la FIFA aprobó una propuesta para analizar las posibilidades de realizar la Copa del Mundo masculina y femenina cada dos años en vez de cada cuatro, según lo dispuesto en la reunión virtual que el presidente Gianni Infantino mantuvo con las 211 federaciones miembro.

"Es una manera de promocionar el fútbol. Hay que estudiar qué podemos hacer para estimular el fútbol. Debemos tener la mente abierta. Sabemos lo que representa la Copa del Mundo. Hay que ver cómo se puede encajar en el calendario internacional, ver los partidos de clasificación. Los aficionados quieren ver partidos más importantes. La prioridad será lo deportivo y no lo comercial", dijo Infantino en su momento.

TyC Sports