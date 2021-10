Valdés al FdT: “Hicieron que el 70% de los jóvenes y el 50% del país sean pobres”

Como parte de la agenda electoral, el gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer el acto de presentación de los candidatos nacionales y municipales de ECO+Vamos Corrientes en Santa Lucía y Esquina. La actividad proselitista continúa hoy en Itatí.

Rumbo a las elecciones municipales y nacionales del 14 de noviembre y tras las presentaciones que realizó en San Roque y Saladas, el mandatario provincial ayer en Santa Lucia brindó su respaldo a Fabricio Vargas y Germán Ojeda por la intendencia y vice de la localidad.

En el club Sportivo de Santa Lucía, el gobernador cerró la lista de oradores y arremetió de nuevo contra el Gobierno nacional, sosteniendo: “Debemos hablar con claridad, el 14 tenemos una elección nacional muy importante al igual que la local”. Y añadió que “la primera es esencial para el país porque tenemos que cambiar la Argentina, hay que empezar a dejar atrás el país de las divisiones, de las diferencias, el país del 50 por ciento de pobres, el de la indigencia”.

“Corrientes no es diferente al Chaco, donde ellos gobiernan, y que ahora que no le están dando las encuestas van sacando el nombre de los carteles. En otro lado ponen un corazoncito. No tengan vergüenza, ustedes hicieron que el 70 por ciento de los jóvenes esté en la pobreza, así como al 50 por ciento de los habitantes también. Entonces, no tengan vergüenza. Digan a quiénes representan. Y el norte argentino está peor”.

Para afirmar que es fundamental que no solo lleguen el Colo Aguirre y Peteco Vischi sino también Gabriela Valenzuela, Sofía Brambilla y Carlitos Gatti, porque ellos van hacer fuerza por nuestros proyectos por la Argentina de la unidad, de la producción del trabajo, donde se valore el esfuerzo”.

“Estamos es una crisis muy grave, cuando la terrible consecuencia que genera la pandemia comienza a aflojar, recrudece la crisis económica y política, con enfrentamientos entre el presidente y la vicepresidenta. Cómo no se van a profundizar los problemas así. Nosotros tenemos nuestro modelo, que ha mostrado ser exitoso, que se sostiene en la paz social, el entendimiento, el respeto y la tolerancia entre los sectores y la decisión de unirnos para superar los problemas. Así vamos a seguir y lo mismo proponemos para el país, unirnos para salir adelante”.

En el mismo acto, Valdés vaticinó el triunfo de Fabricio Vargas y Germán Ojeda como intendente y vice, respectivamente. Así la localidad se va sumar al proyecto provincial de innovación, crecimiento desarrollo e inclusión, que va a devenir en una mejor calidad de vida para los habitantes.

Fue claro respecto al accionar de los adversarios: “Los que gobiernan en la actualidad Santa Lucía quieren mantenerse a costa de infundir el miedo. Nosotros somos demócratas, no le ganamos a nadie con miedo, sino debatiendo ideas, convencidos de que lo hacemos es lo mejor”.

Al finalizar, convocó a un nuevo acto para dentro de un mes en las elecciones. “Y donde le mostremos a los que nos quieren hacer tener miedo que nosotros no lo tememos. Vamos a demostrarles con una masiva presencia de todos los que queremos cambiar y hacer de Santa Lucía -una de las tierras más productivas de la provincia- un lugar de oportunidades y alta calidad de vida”.

Por la tarde, Valdés llegó a la localidad de Esquina para presentar a Humberto Bianchi y Arnoldo Rohner, que apuestan a gobernar en la localidad y que compiten en las urnas contra Hugo Benítez y Carlos Bianchi de la oposición. Durante su alocución, Valdés arremetió de nuevo contra el Gobierno nacional. Expresó su reclamo contra las limitaciones a la exportaciones de la carne y dijo que “Corrientes tiene 26.000 productores, pero 23.000 son pequeños. El Gobierno nacional está castigando a los pequeños productores, castigando a los que menos tienen una y otra vez”.

Luego destacó la necesidad de que los legisladores nacionales que lleguen al Congreso defiendan los intereses de los correntinos, entre ellos mencionó la hidrovía, la energía. Asimismo, insistió en la necesidad de la lucha contra el narcotráfico “para cuidar a nuestros hijos y sentirnos protegidos por el Gobierno”.

Luego puso el énfasis en la pobreza, y señaló que un plan social no alcanza. Reparó en la falta de rumbo del país donde no se sabe quién gobierna.

Apeló a trabajar juntos para salir de la crisis: “Construir una alternativa de progreso, a esa patria que soñaba Eva Perón, a esa patria que soñaba el general Perón, con esa Argentina pujante que se hace con trabajo, sacrificio y hermanados los argentinos”.

Por último, remarcó la integración de la alianza, pidió la oportunidad de gobernar juntos y aseguró que ECO+Vamos Corrientes puede construir una ciudad con futuro.