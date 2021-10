El peronismo impugnó las boletas de ECO+Vamos Corrientes en 4 municipios

Se realizó ayer la audiencia por las boletas para las elecciones de 14 de noviembre y el peronismo cuestionó al oficialismo ECO+Vamos por Corrientes. La Justicia estableció un cuarto intermedio hasta las 15 para definir la cuestión.

El apoderado del Partido Justicialista, Félix Pacayut, observó y pidió modificar las boletas de Encuentro por Corrientes en cuatro municipios. La oposición consideró que las listas colectoras de concejales no deben ir adosadas a la grilla de candidatos a intendentes.

Pacuyut pidió a la Justicia que las listas colectoras de concejales vayan solas sin estar adosadas a las categoria de intendentes en Gobernador Virasoro, Santa Lucia, Mercedes y Santo Tomé.

“Son siete boletas, dos de ellas en Mercedes. El oficialismo se tiene que ajustar a derecho. El decreto que firmó el expresidente Macri prohibe las colectoras”, explicó Pacayut a El Litoral.

Los apoderados de ECO; sin embargo, refutaron la acusación y se ampararon en los antecedentes, pues ya sucedió que en años anteriores que varias listas de candidatos a ediles llevan un mismo candidato a intendente.

“Hay que tener en cuenta que lo que se está discutiendo acá son cuestiones municipales que no están adheridas a los cargos nacionales, El decreto cuestionado tiene un vacío que no tuvo en cuenta la cuestión municipal, previendo si en el artículo 15 la adhesión de los apoderados partidarios están de acuerdo. Y fue el mecanismo adoptado en esta oportunidad, dejando aclarado que no se está compitiendo en el orden nacional”, refutó el apoderado de ECO+Vamos Corrientes, Oscar Martínez

La Junta Nacional consideró que debe hacerse lugar al planteo formulado por el apoderado de la alianza Frente de Todos. “Ello es así en razón de que en la presente contienda electoral se aplica la ley de simultaneidad, Nº 15.262 y su Decreto Reglamentario Nº 17.265/59,

pues, cada uno de los 15 municipios intervinientes voluntariamente han firmado un convenio de adhesión a dicho régimen legal, lo que obra en el expediente Nº 992/21, caratulados "Elecciones Nacionales Ano 2021", resultándose aplicable el art. 15 bis, en cuanto solo se admite la adhesión de boletas entre agrupaciones que hubieran adherido sus boletas en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. No admitiéndose el acuerdo de adhesión a una misma lista de candidatos para las elecciones generales se encuentre en más de una boleta”, aclaró la Junta.

“Y el artículo 15, en lo que se refiere a la simultaneidad de elecciones que en el marco del régimen previsto por la Ley Nº 15.262, cada agrupación política de orden nacional y cada agrupación de distrito solo podrá adherir sus boletas con una agrupación política de orden provincial de idéntica denominación. Únicamente cuando no participe en la elección una agrupación de orden provincial con esas condiciones, podrán hacerlo con una única agrupación de orden provincial de diferente denominación. De igual modo, no se permitirá que una

agrupación de orden provincial adhiera sus boletas con las de más de una agrupación de distrito o nacional. Por todo ello se resuelve hacer lugar a las impugnaciones, declarando inadmisible el agravio referido a la lesión de las autonomías municipales, y rechazando el argumento que el régimen legal de simultaneidad solo se aplique para las adhesiones a los cargos nacionales”, resolvió.

El 14 de noviembre, 15 municipios de Corrientes elegirán intendentes y concejales, en simultáneo con el resto de la provincia que elegirá diputados y senadores nacionales.