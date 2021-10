El llanto de Wanda: “Está enojadísima, deprimida y empecinada en que están separados”

Mauro Icardi sostiene que está reconciliado con Wanda Nara. Que ella lo perdonó luego de haber descubierto mensajes y llamadas con Eugenia la China Suárez. “Gracias, mi amor, por seguir confiando en esta familia hermosa. Gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanás cuando tenés el perdón de quienes heriste”, escribió en su cuenta de Instagram junto con dos fotos de la pareja que no son recientes, sino que se tratan de imágenes de ellos paseando por Italia y que el futbolista decidió compartir otra vez en sus redes sociales.

Independientemente de la fecha de las imágenes, lo importante de aquel posteo es que él resalta -y busca contarle al mundo- que están juntos otra vez. Sin embargo, la empresaria no se hizo eco de dicha supuesta reconciliación. Por caso, la última vez que se expresó en las redes sociales sobre su vida privada fue el lunes desde Milán (Italia) -a donde viajó luego del escándalo y su marido voló a buscarla horas más tarde- cuando mostró su mano sin el anillo y sostuvo que así le gustaba “más”.

Desde entonces, y si bien regresaron juntos a París, la empresaria solo utiliza su Instagram para hacer publicaciones vinculadas a sus acuerdos comerciales como su marca de maquillajes, las campañas que realiza y demás. En tanto, repostea mensajes de su familia. Pero nada de Icardi. Incluso, todavía no volvió a seguirlo desde el sábado cuando hizo público el escándalo.

Este miércoles, Yanina Latorre -quien contó todos los detalles del escándalo que recorrió el mundo-reveló que habló con Wanda Nara: aseguró que no están reconciliados, de hecho siguen separados. “Ella está muy triste”, dijo la panelista de Los ángeles de la mañana y agregó que la empresaria y el futbolista están viviendo en su casa de París pero que no comparten habitación, que el inmueble es grande y que ella no duerme al lado de su esposo.

La esposa de Diego Latorre también sostuvo que la intención de Wanda es regresar de manera permanente a Milán, en donde vivían antes de que el jugador fuera transferido al PSG. “Está enojadísima, está deprimida”, agregó sobre el estado anímico de la empresaria.

En tanto, con respecto al posteo que realizó Icardi anunciando su reconciliación, Nara se limitó a aclarar que “las fotos son viejas”. Y Ángel de Brito agregó: “Él subió las fotos, le pidió perdón de rodillas, pero ella todavía no lo perdonó”.

“Ella está empecinada en que están separados. No le importa que estén en la misma casa”, continuó Yanina Latorre y agregó que Wanda regresó a París con Icardi para que él retomara su actividad laboral en el PSG y que cumpla con su contrato ya que ella es su representante y podría tener problemas legales. Incluso, la esposa del jeque dueño del club francés, que es amiga de la empresaria, habría sido quien le pidió que volvieran para que él se presentara en la institución.

Mientras en el programa seguía con su rutina habitual, Wanda le envió audios de WhatsApp a Yanina, quien reveló que estaba llorando mientras grababa dichos mensajes, desde otra habitación, en voz baja y acompañada por un amigo suyo. “Estoy viviendo un infierno”, reprodujo la panelista el textual de la empresaria en medio de la crisis con su esposo. “Está desesperada por lo que dicen: que ella le pidió que él suba los posteos. Ella no quiere que le hable”, detalló sobre la interna familiar en la casa Icardi Nara.

“Él me traicionó”, fue otra de las declaraciones que hizo Nara en diálogo con Yanina Latorre, quien también agregó que el material que salió a la luz “es poco” al lado de lo que ella vio en el celular del futbolista que se comunicaba por Telegram con la actriz que por estos días está en Madrid filmando una película. “Sabe lo que va a mostrarla China”, dijo sobre la versión que indica que la ex de Benjamín Vicuña romperá el silencio en las próximas horas a través de sus redes sociales.

Y resaltó que el dolor de Wanda con Suárez es porque ellas tenían realmente tenían un vínculo. Además, la panelista aseguró que no lo mostraría en cámara pero sí leyó al aire un mensaje que la ex Casi Ángeles le envió a la modelo en donde la felicita por Francesca e Isabella, sus hijas con Icardi.

“Me hace mal. Tu hija es la perfección. Me morí de amor con las fotos de Isabella y Fran. No podés tener hijos tan lindos”, fue el mensaje por WhatsApp que la China le envió a Wanda Nara, y que reprodujo Yanina Latorre.

Por otro lado, agregó que la empresaria tiene audios de la China “hablando mal de Pampita” cuando estaba en pareja con Benjamín Vicuña.

Infobae