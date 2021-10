El gobernador Valdés se reunió con Juan Manzur en Casa Rosada

El gobernador Gustavo Valdés, ayer en Casa Rosada, se reunió con Juan Manzur, jefe de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación.

Como lo anticipó El Litoral en su edición del 20 de octubre, ayer el gobernador Gustavo Valdés se reunió con Manzur.

“Importante reunión de trabajo con el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés. Analizamos las obras públicas impulsadas en su provincia y los nuevos proyectos que dinamizarán la economía de esa región. Con vocación federal, seguimos consolidando la reconstrucción argentina”, destacó.

En tanto, desde el Gobierno provincial no hubo información del encuentro que se realizó en Casa Rosada, aunque no se descarta que la habilitación de los pasos fronterizos haya sido uno de los ejes centrales de la reunión, ya que el Estado nacional hace unos días hizo saber que aún no se habilitará el acceso migratorio por vía terrestre entre Corrientes y los países limítrofes dado que hay ajustes pendientes en el protocolo sanitario.

Se debe mencionar que hace menos de cuarenta y ocho horas el Gobierno nacional reabrió la frontera con el Paraguay desde Posadas y con Uruguay desde el puente de la represa Salto Grande, mientras Corrientes sigue esperando la autorización nacional.

Se debe considerar que, además, el mandatario provincial viene solicitando que se levante el cepo a la exportación de carnes que perjudica a los productores correntinos.