Por Moni Munilla | Escritora

Estuve acompañando a Eduardo “Pepe” Ledesma” en la presentación de su nuevo libro “Viaje al país del agua. Esteros del Iberá”, acto realizado en el auditorio “Julián Zini” del Banco de Corrientes.

En la previa, me detuve a observar las impresiones de la gente ante el reencuentro, después de casi dos años alejados del “circuito cultural” que siempre nos convocó con el mismo entusiasmo. Gente de teatro y de la política, de la música y de los medios, compañeros de la facultad y profesionales. Familia y amigos entre los que me cuento. Con barbijo y con abrazo, con las miradas aun temerosas pero esperanzados. Aquél deseo de “esto también pasará” repetido como una letanía, de a poco se convierte en realidad y lo disfrutamos.

El “Viaje…” de Eduardo me subió a la canoa para emprender, a través de la palabra, la travesía por el tiempo del agua de ese estero que desde el pasado nos cautiva. La crónica de su viaje, no solo fue marcando el recorrido por la senda aún inhóspita de ese caudaloso espacio. Eduardo cuenta historias sobre historias con la impronta de su relato sencillo y profundo, plagado de imágenes que se visualizan como en un prisma. El tiempo no es un día, es un páramo desde donde se alza la palabra para mostrar con su fuerza lo qué pasa más allá de su redondez impresa.

La habilidad más destacada de este periodista que tan bien expresa lo que siente, es su capacidad para transmitir en su doble función de relator y protagonista. El frío en la piel, la revelación de los atardeceres, el lenguaje de los lugareños que se brindan a cada paso, el mate cebado con el permiso de extender la mano aún con la pandemia silbando su prohibición lastimera.

“Tengo el olor del estero en el libro”, dice Eduardo luego de contar esa secuencia de un libro de Rodolfo Walsh, sumergido en el agua mansa que lo reclamó como propio.

Rescatar la historia de quienes forjaron huellas sin invocar una posible descendencia, es quizás la síntesis de este “Viaje al país del agua”. Una licencia para continuar explorando en la inmensidad del estero.