El terrible relato de Ingrid Grudke sobre abuso sexual en un casting

Ingrid Grudke es una figura muy conocida a nivel nacional e internacional. La modelo se atrevió a confesar por primera vez un hecho de acoso sexual que le tocó vivir cuando recién arrancaba su carrera.

En una entrevista para "Mitre Live" con Juan Etchegoyen contó la situación que vivió, además de advertir que hechos similares eran moneda corriente en el ambiente del modelaje. "La pasé mal y me sentí incómoda muchas veces y era normal hace 25 años atrás. En ese momento era natural y normal", comenzó diciendo la artista.

Continuó contando: "Son situaciones de acoso, de propasarse. El hecho de que vos trabajes con tu cuerpo y estés en ropa interior y mostrando lencería o haciendo una situación sexy, un comercial daba derecho a decir 'si ésta no tiene problemas en ponerse en tanga, le doy un chirlo en la cola y está bien'".

Pero no se trató de un ejemplo abstracto, sino que eso realmente le ocurrió: "En un comercial me pasó eso. Fue una situación incómoda y hasta el modelo me lo comentó. Me tocó la cola. Tenía 23 años".

La modelo finalizó haciendo una reflexión sobre el cambio que está habiendo en la sociedad: "Hoy quizás esa persona se pregunta por qué hizo eso. Está bueno evolucionar. Te hace sentir incómodo. No tiene por qué tener ese abuso de autoridad y no está bueno".

