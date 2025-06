Mundial de Clubes: los protagonistas de este jueves serán europeos

Juventus y Manchester City aprovecharon su jerarquía y vencieron a los dos rivales más modestos del Grupo G, y ambos llegan a la tercera jornada ya clasificados y sin especulaciones de quedar afuera del torneo. No obstante, es vital quedarse con el primer puesto para así evitar al puntero del otro grupo y tener en papeles, al rival más accesible. El encuentro entre ambos se realizará el jueves a las 16 en el Camping World Stadium.

Cómo llegan Juventus y Manchester City al duelo del Mundial de Clubes

Los italianos lograron el objetivo principal: clasificar a los octavos de final. En el debut vencieron 5 a 0 al Al Ain y en el anterior partido se impusieron por 4-1 al Wydad. Ahora se medirán ante un equipo de su nivel que les exigirá sacar su máximo rendimiento y ponerlos a prueba para afirmarse como uno de los favoritos y además dar un paso firme para ser campeones del torneo.

Mientras tanto, los ingleses se encuentran en el mismo panorama pero saben que un empate los colocaría como segundos, de modo que están obligados a ganar para obtener el primer puesto del grupo. Los Citizens vencieron por 2-0 al Wydad, encuentro en el cuál Rico Lewis se fue expulsado y podría volver ante la Juventus. Luego sellaron la clasificación con una abultada goleada por 6 a 0 ante el Al Ain, con un golazo de tiro libre de Claudio Echeverri.

Juventus vs. Manchester City, por el Mundial de Clubes: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 16 Argentina (20 Inglaterra | 21 Italia)

TV: D Sports, Telefe, Disney+ y DAZN

Árbitro: Clement Turpin (FRA)

Estadio: Camping World Stadium

Real Madrid vs RB Salburgo

RB Salzburgo y Real Madrid se miden en la última jornada del Grupo H, el encuentro será este jueves desde las 22 en el Lincoln Financial Field. Los españoles tienen la ventaja de que ya un empate les sirve, mientras que los austriacos deben de ganar para asegurarse el pase, sino deberán de estar atentos al otro partido.

Cómo llegan RB Salzburgo vs. Real Madrid al duelo del Mundial de Clubes

El Red Bull Salzburgo busca dar la sorpresa y consumar la clasificación a octavos, con la posibilidad de dejar afuera al Real Madrid. De ganar pasan de forma directa, si empatan el Al Hilal aunque si es de 2-2 o mayor los austríacos clasificarían sin importar el resultado. No obstante, si el resultado es de 1-1, el equipo árabe no deberá de ganar por más de dos goles.

Por otro lado, los Merengues no realizaron una buena fase de grupos, igualaron ante el Al Hilal y empezaron con el pie izquierdo ante el Pachuca aunque luego hicieron un buen papel. Para este encuentro los españoles no contarán con Raúl Ascencio que fue expulsado ante los mexicanos y Xavi Alonso deberá de realizar cambios en la defensa. La única posibilidad que los máximos ganadores de la Champions queden afuera es que pierdan y que el Al Hilal gane su encuentro, si esto no sucede, los de Madrid estarán en octavos de final.

RB Salzburgo vs. Real Madrid, por el Mundial de Clubes: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 22 Argentina (3.00 (viernes) España | 3.00 (viernes) Austria)

TV: D Sports y DAZN

Árbitro: Dahane Beida (MAU)

Estadio: Lincoln Financial Field

