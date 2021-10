Mayer le puso punto final a su capítulo como tenista profesional

La decisión la venía manejando hace más de un año, pero ayer el correntino Leonardo Mayer anunció lo que se intuía: su adiós al tenis a los 34 años, dejando atrás una carrera que tuvo como punto cumbre la conquista de la Copa Davis en 2016, tras vencer a Croacia por 3-2 en Zagreb.

“Quiero anunciar que me retiro del tenis profesional. El tenis me dio muchas alegrías y es parte de mi vida desde muy chiquito, siento que ya es hora de cerrar este capítulo maravilloso como jugador”, publicó el “Yacaré” Mayer en su redes sociales. “Esta decisión está tomada con todo el apoyo de mi familia y de las personas que siempre me acompañaron para que pudiera lograr mis objetivos”, explicó.

Mayer, fanático de Boca y de la pesca, construyó con esfuerzo una carrera destacada con dos títulos ATP 500, ambos en Hamburgo, en las ediciones de 2014 tras vencer en la final al español David Ferrer, y en la de 2017 merced a un triunfo en la definición sobre el alemán Florian Mayer.

En pareja con Milagros Aventín, una platense que lo acompañó en sus viajes de Copa Davis incluidas las cuatro estaciones del mágico 2016, en Gdansk (Polonia), Pesaro (Italia), Glasgow (Escocia) y finalmente Zagreb, con tres hijos, el mayor Valentino de 4 años y los mellizos Camilo y Pedro, de apenas 9 meses que llegaron a principios de este año.

“Tuve momentos inolvidables gracias al tenis, como participar en todos los torneos, ganar algunos, competir contra los mejores, ser parte del equipo argentino de Copa Davis y ganarla, recordó el “Yacaré”.

Más allá de su campaña en el circuito, “Leo” será recordado por su enorme compromiso con la camiseta argentina y la Davis, desde mucho antes de salir campeón con aquella formación que condujo sabiamente Daniel Orsanic.

El “Yacaré”, nacido en Corrientes un 15 de mayo de 1987, protagonizó un partido histórico en el predio de Tecnópolis en la serie que Argentina le ganó a Brasil por la ronda inicial del Grupo Mundial 2015.

Mayer le ganó un maratónico cuarto punto al paulista Joao Souza por 7-6 (7-4), 7-6 (7-5), 5-7, 5-7 y 15-13 en una batalla física y mental que se extendió durante seis horas y 42 minutos, récord en la Davis y que obligó a reflexionar al punto de que modificaron la forma de juego para que no se repitiera semejante desgaste de los tenistas.

Unos meses antes, en septiembre de 2015, el “Yaca” salvó a la Argentina del descenso con un actuación descollante en Sunrise, cerquita de Miami, en el playoffs ante Israel para no descender.

El correntino ganó sus dos puntos, ante Bar Tzuf Botzer por 6-4, 3-6, 6-2 y 6-1, y frente a Dudi Sela por 6-2, 6-1 y 6-4, y posibilitó la victoria por 3-2 y la permanencia en el Grupo Mundial, más allá de que la foto del final fue para Carlos Berlocq en el quinto punto.

En 2016, Leo estuvo en las cuatro series del título, con protagonismo disímil.

Fue el que llevó el peso del equipo en Gdansk, en el triunfo ante Polonia por 3-2, ya que ganó sus dos puntos ante Hubert Hurkacz y Michal Przysiezny.

Luego, en Pesaro, a orillas del Adriático, cedió el protagonismo a Delbonis en la victoria sobre Italia por 3-1.

Su figura longilínea reapareció con fuerza en la semifinal ante la poderosa Gran Bretaña de Andy Murray, por entonces el mejor del planeta.

Supo aceptar su rol secundario, detrás de la figura gigante de Juan Martín del Potro, quien le ganó a Andy Murray, pero para avanzar a la final hacía falta un triunfo más y lo logró Mayer al vencer en el quinto punto al británico Daniel Evans por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4, para sentenciar el 3-2 y el ansiado pase a la final.

En la final ante Croacia, Orsanic diseñó un plan que únicamente incluyó el correntino en el punto de dobles junto a “Delpo”, quien fue singlista y figura estelar junto a Delbonis, la estrella de la serie con su inolvidable triunfo sobre el gigante Ivo Karlovic en sets corridos que posibilitó el 3-2 y el título.

Mayer formó parte de una hazaña única y quizá irrepetible, dejó su nombre en las páginas doradas del tenis argentino y a ese aura de campeón le añadió un don de gente difícil de encontrar, que es un detalle saliente de su personalidad para destacar en la hora del adiós.

Repercusión mundial de la despedida del Yacaré

El correntino Leonardo Mayer anunció ayer su retiro del tenis profesional y de inmediato comenzaron las repercusiones, tanto en el país como a nivel mundial.

Los portales de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) y de la Copa Davis en español, reflejaron la novedad y además transcribieron la carta que dio a conocer el correntino.

“Leonardo Mayer siempre tiene una sonrisa a mano lista para ser lanzada ante cualquier situación. Auténtico y sin frases hechas, el argentino se emociona en un día especial en su vida: ex nro. 21 del Ranking y ganador de dos títulos ATP Tour, anunció su retirada del tenis este jueves al mediodía”, señaló la ATP.

“Leo Mayer dice adiós al tenis después de una brillante carrera que incluye la Copa Davis”, reflejó la página oficial del torneo, que también hace un repaso de su participación en la tradicional competencia desde el año 2009.

Juan Martín del Potro y el respeto de sus colegas

Juan Martín del Potro destacó la “enorme carrera” de Leonardo “Yaca” Mayer, quien ayer anunció su retiro del tenis a los 34 años.

El tandilense le dedicó un sentido mensaje a su compañero en el equipo que conquistó la Copa Davis en 2016.

“Leo, felicitaciones por tu enorme carrera, un placer para mí haber crecido juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa y por siempre gracias por la Davis! Te quiero amigo!!!”, escribió “Delpo” en sus redes sociales.

Del Potro y el correntino Mayer jugaron el dobles en aquella final que el equipo argentino le ganó a Croacia (3-2) en Zagreb para levantar por primera vez en la historia la “Ensaladera”.

Con mensajes similares se manifestaron en las redes sociales, entre otros, Diego Schwartzman: “Bravo Yaca! A disfrutar con la familia todo lo logrado”, y Federico Delbonis: “I laviu Yaca! Te deseo lo mejor y comienza la vida”.

Orsanic: “Se me caen las lágrimas de emoción”

El capitán del equipo argentino que ganó la Copa Davis, Daniel Orsanic, publicó una carta que le dedicó a Leonardo Mayer.

“Deseaste mostrar un lado más humano y respetuoso desde el liderazgo de un equipo”, dice parte del texto.

“Lo primero que me produce tu decisión es emoción. Los pensamientos viajan rápidamente hacia distintos momentos, hacia situaciones en las cuáles mostraste tu compromiso y tu pasión por lo que hacías”, agrega.

También dice: “Deseaste mostrar un lado más humano y respetuoso desde el liderazgo de un equipo. Vaya que lo conseguiste. Pienso en algunas de las conversaciones que tuvimos durante mi capitanía cuando te comentaba cómo quería llevarla adelante y se me caen lágrimas de la emoción”.

“Felicitaciones por haber cumplido sueños y por haber hecho feliz a tanta gente. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa. Te admiro y te respeto”, finalizó “Orsa”.