No habrá recolección diurna de residuos por el feriado puente

Los servicios municipales de la ciudad de Corrientes funcionarán, debido al feriado puente comprendido entre hoy y el próximo lunes por el Día de la Diversidad Cultural, con turnos de guardia.

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable comunal informaron que esta mañana no habrá servicio de recolección de residuos, pero sí por la noche. En tanto que el lunes 11, el turno mañana se realizará con total normalidad, no así el de la noche, que no funcionará, por lo que se solicita a la ciudadanía no sacar la basura. El sábado se continúa con el recorrido por los barrios, por la mañana y el domingo por la noche como es habitual.

El área confirmó que también funcionarán los Puntos Verdes y que se dispondrán guardias de barrido y arbolado urbano, así como también en el área de inspección de contralor ambiental e higiene.

La Agencia Correntina de Recaudación (Acor) no atenderá ambos días, ni hoy ni el lunes 11. Se recuerda a los vecinos que están habilitados los medios de pago electrónico a través de la página https://acor.gob.ar.

Mientras que el Tribunal de Faltas Municipal funcionará los dos días mencionados con una guardia que atenderá en horario de corrido, de 9 a 15, solo para trámites de secuestros comunes. Dichas multas podrán abonarse en la receptoría de la Caja Municipal de Préstamos que funcionará en la misma dependencia del Tribunal de Faltas.

Además, recordaron que los trámites de secuestros gravísimos, tales como los relativos a alcoholemia, solo son tratados en los respectivos juzgados administrativos, en días hábiles.