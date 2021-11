Emilia Mernes defenestró a Fer Vázquez, cantante de Rombai, tras asegurar que "la creó": "Nefasto"

Hace más de tres años que Emilia Mernes y Fer Vázquez de "Rombai" decidieron tomar caminos separados y terminar su relación. Sin embargo, su polémica ruptura sigue dando que hablar y los protagonistas se encuentran en el centro de la escena por un insólito comentario del uruguayo.

A pesar que parecía que ambos habían continuado con su vida tranquilamente, el cantante dio una entrevista al medio "TVShow" e hizo controversiales declaraciones al hablar del éxito que tiene Emilia o "Márama".

"Me da orgullo, no tanto como el que me gustaría, porque a veces me tiro abajo. Me gustaría estar más orgulloso porque son gigantes: Márama es muy grande, Emilia es muy grande y no solo acá, son artistas internacionales. Me da mucho orgullo pensar que puedo crear un artista así, trabajar con alguien y llevarlo a ese nivel de fama, tener el ojo para elegir artistas que tienen esa magia, ese ángel", expresó el intérprete al sitio uruguayo.

Y cerró: "Entonces me pone contento por ellos. No hace bien desearle el mal al otro; yo siempre deseé el bien, ¿sabés? Para mí que les vaya bien es mejor, porque así cada uno sigue su camino y no jode a nadie".

Ante los duros dichos de su ex, Mernes no dudó en manifestar su enojo a través de su cuenta personal de Twitter: "Ya no sabe ni qué decir este nefasto para ser relevante".

Diario Show