El exsecretario Schiavi quedó cerca de salir de prisión

El exsecretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi está a pocos días de recuperar su libertad tras estar preso desde octubre de 2018 por su condena de cinco años y seis meses de prisión por la tragedia ferroviaria de Once. La Fiscalía de Ejecución Penal avaló el pedido de la defensa del ex funcionario para obtener la libertad condicional porque ya cumplió los dos tercios de la condena y cumple con todos los requisitos. Ahora debe resolver el juez Jorge Gorini.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fiscal de Ejecución Nicolás Czizik dictaminó a favor de que Schiavi acceda a libertad condicional y salga de la cárcel federal de Ezeiza. Cuando eso se cumpla, Schiavi será el segundo ex funcionario del gobierno de Cristina Kirchner en acceder a la libertad condicional en una semana. El viernes pasado ocurrió con el ex de Obras Públicas José López en la causa por la que fue condenado por los bolsos con nueve millones de dólares. En los dos casos los ex funcionarios ya cumplieron su condena.

Schiavi está preso desde el 5 de octubre de 2018 cuando quedó detenido para comenzar a cumplir la condena de cinco años y seis meses de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de once. Murieron 52 personas y 789 fueron heridas.

Desde entonces Schiavi está preso en la cárcel de Ezeiza. Su defensa, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, pidieron su libertad condicional porque ya cumplió los dos tercios de la condena. Al tiempo que se lleva en prisión se le sumó una reducción de la pena de 253 días por la ley de estímulo educativo por los cursos y capacitaciones que hizo en prisión.

El fiscal Czizik avaló la libertad condicional para el ex funcionario porque sostuvo que cumple con lo que establece la ley para obtenerla: haber pasado en prisión los dos tercios de la condena, no ser reincidente, cumplir con los reglamentos carcelarios y tener un concepto adecuado en prisión. Schiavi en septiembre tuvo un 10 en conducta y un ocho en concepto.

“Al momento actual se vislumbra un pronóstico de reinserción social favorable, toda vez que ha obtenido una evolución positiva intramuros demostrando compromisos con las diversas áreas de tratamiento, y habiendo observado con regularidad los reglamentos carcelarios, además de contar con contención social y afectiva a su egreso y contando con un proyecto de vida en el medio libre”, detalla uno de los informes del Servicio Penitenciario Federal sobre Schavi que constan en dictamen de la fiscalía.

“Tanto los informes producidos por la autoridad carcelaria como así también las conclusiones a las que arribara el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal en cuanto fuera materia de análisis respecto del pronóstico de reinserción social, permiten afirmar que el causante ha llevado adelante un favorable proceso mediante el cual adquirió las herramientas pertinentes para que la conclusión fuera positiva”, sostuvo el fiscal Czizik en su escrito

(JML)