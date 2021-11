El principal testigo del caso Lautaro Rosé está en shock y pidió ayuda en su escuela

El principal testigo del caso que culminó con la muerte de Lautaro Rosé solicitó contención psicológica a la escuela a la que asistían juntos, al presentarse en estado de conmoción junto a su familia y pedir ayuda para culminar sus estudios.

El adolescente de 16 años I.M. fue parte del hecho de persecusión policial junto con Lautaro Rosé la noche del pasado domingo.

Ambos se arrojaron al agua, pero sólo I.M. logró salir y fue retenido por la Policiá de Corrientes.

De esta manera, el chico se transformó en un testigo clave de la investigación que buscará dilucidar los hechos y determinar responsabilidades en la muerte del joven de 18 años.

El miércoles la familia de I.M se acercó al Colegio Iberá, donde asistían junto con Lautaro al cuarto año, solicitaron intervención institucional para contener al adolescente que atraviesa un severo estado de conmoción, informaron fuentes educativas.

Pidieron asistencia psicológica y acompañamiento para que pueda culminar sus estudios, aunque declaró que no está en condiciones de asistir al establecimiento.

Así lo confirmó a El Litoral el director del colegio, Hugo Villareal, que añadió que pedirán la colaboración de la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa).

Con las palabras de I.M y la de sus padres, las autoridades del Colegio Iberá labraron un acta con los pedidos y viabilizaron el requerimiento de apoyo del Disepa y su equipo interdisciplinario, pero no sólo para I.M.

“Los padres estuvieron en el colegio y le brindamos nuestro apoyo en esa situación tan delicada. Ellos no quieren que el chico deje de estudiar pero se encuentra todavía muy conmocionado”, explicó.

Villareal aseguró que por parte de la institución le brindarán a I.M. todas las alternativas necesarias para garantizar que siga en contacto con la escuela.

“Trabajaremos junto con sus profesores para que no pierda el año. La semana que viene empezaremos a planificar las actividades adaptadas”, añadió.

El establecimiento permaneció cerrado hoy por duelo tras la pérdida de Lautaro, quién recorrió sus aulas desde el ingreso hasta el cuarto año del nivel secundario.

“Queremos acompañar y respetar el duelo tanto de la familia como de nuestros estudiantes que perdieron a un compañero. Tenemos que ser precavidos porque hay mucho sufrimiento de por medio y queremos que intervengan profesionales”, aclaró el director.

Cabe recordar que el cuerpo de Lautaro fue encontrado por malloneros en el río Paraná a la altura del barrio Virgen de los Dolores .

Los resultados preliminares de la autopsia, informados por la Fiscalía de Instrucción N°6, indican que la muerte se produjo por ahogamiento y que el cuerpo no presentaba lesiones traumáticas.

Sin embargo, amigos de Lautaro, incluído I.M, sostienen que fueron golpeados por efectivos de la fuerza provincial y aseguran haberlo escuchado pedir auxilio.

Además, se comprobó que la Policía no registró las actuaciones y cuando detuvieron a I.M. no dieron aviso de que Lautaro no había salido del agua.

La investigación sobre la actuación de tres uniformados, que ya fueron sumariados por el hecho y apartados de la fuerza, está a cargo del fiscal Gustavo Robineau.

