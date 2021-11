Valdés: "Estamos trabajando para que Abel Pintos esté en la Fiesta Nacional del Chamamé"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, aseguró que están trabajando para que Abel Pintos esté en la Fiesta Nacional del Chamamé.

El evento, que se desarrollará entre el 14 y el 23 de enero del 2022, en el Anfiteatro Cocomarola ya tiene varios artistas confirmados por la organización.

En ese marco, el mandatario sostuvo: "Lo pedí a Abel Pintos y estamos trabajando en eso".

"Sería un honor inconmensurable y broche de oro para el chamamé, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, poder contar con un artista de la talla de Abel", dijo Valdés en una entrevista a Canal 9 de Resistencia.

Debido a que Pintos reside en Chaco, tras haberse casado, el gobernador bromeó y dijo: "Le voy a pedir a los chaqueños que me ayuden, si no va (a la Fiesta Nacional del Chamamé) que no lo dejen ingresar a Resistencia".

En cuanto a la organización de la edición 2022, sostuvo que hay "una grilla importante". "Ahora que podamos hacerlo, vamos a hacer algo bien polenta", lanzó.

Por último señaló que la Fiesta Nacional del Chamamé del año que viene "será un sapucay de festejo".

