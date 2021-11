Sin filtro: Yanina Screpante contó todo sobre su romance con Lavezzi

Yanina Screpante y Ezequiel "Pocho" Lavezzi se separaron en 2018 después de ocho años de relación y, desde entonces, comenzó una batalla judicial que parece no tener final.

Luego de las últimas noticias que se conocieron desde la Justicia (le rechazaron un pedido de acuerdo económico que rondaba los 15 millones de pesos, según trascendió), ahora Screpante sumó nuevos motivos por los que, según ella, debería percibir una compensación tras haberse separado del exfutbolista de la Selección Argentina.

Sentada junto a Marta Domenech, su abogada, Screpante dialogó abiertamente de su separación con el Pocho en un móvil que brindó este viernes para Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 11): "Ni bien nos separamos, lo hablamos en persona y le dije 'Pocho, tratá de dejarme mínimamente algo. Yo dejé mi carrera por vos'", dijo, por ejemplo.

"Yo estaba en ascenso con el modelaje. Yo laburo desde el año 2000 con Piñeyro, Pancho Dotto y la realidad que él cuando me propone ir a Nápoles, él me dice 'no te va a faltar nada'. Yo tuve que dejar mi carrera, que también estaba terminando de estudiar diseño de interiores y aposté al amor, a la familia, a un proyecto. Y no se dio, como en muchos casos", agregó.

Y destacó una fuerte charla que tuvo con su ex, ya cuando estaban separados; "Cuando me junto a hablar con él, en su momento, me dice: 'Yo no te pienso dar nada. El que corría debajo del barro soy yo'. No puedo decir palabras ordinarias, pero me hacía entender que yo no hacía nada. La contención de la mujer, lo que una aporta a un futbolista no es sólo las carteritas como comentan...".

Entonces, la abogada de Screpante, reveló un punto de su lucha por el que están peleando e intentando convencer a la Justicia: "Esto es lo que no se ve en los medios... Él era conocido en Argentina pero necesitaba más publicidad y ella lo ayudó mucho comercialmente a instalar la marca Lavezzi y a comercializar con su nombre. Ese es el capital invisible. Obvio que los goles no se los vamos a discutir, que son méritos de él".

Allí, Yanina, asintiendo con lo que decía su letrada, reveló algo que no había dicho hasta aquí. Según su versión, hubo un antes y un después en la carrera del futbolista desde su llegada a la vida como pareja. En ese sentido, dejó en claro que hasta lo ayudó a cambiar su perfil y hacer que la imagen Lavezzi sea reconocida en todo el mundo.

"No quiero quedar soberbia con esto, pero es una realidad. Éramos pareja, nos amábamos. Él era un Dios en Nápoli, pero no era tan conocido. Basta googlear su apellido en el año 2010 para atrás y después que estuvo conmigo, todo lo que hizo...", comenzó diciendo.

Y detalló: "Una vez estábamos con una amiga mía que trabajó muchos años en Adidas. Ella tenía todos los contactos de los periodistas deportivos y él (Lavezzi) decía 'yo quiero ser conocido en Argentina como es Tevez o como las figuras de Boca y River'. Él en 2010 se quedó afuera del Mundial de Sudáfrica, que dirigía Maradona, y quería ser conocido y tener marketing para el próximo Mundial".

Las estrategias para hacer que Lavezzi apareciera en los medios

"Fue todo un trabajo de investigación y de moverse ya que yo contaba con los contactos en los medios. De repente empezaron las notas en la revista Caras, Revista Hola!. Todo eso lo armaba yo. Yo armé la imagen Lavezzi. Tenía una imagen y posterior a mí, tenía otro estilo. Ayudé a armar la imagen para que pudiera ir al Mundial", aseguró Yanina, quien dio a entender que le dio un estilo glamoroso.

Y especificó: "Yo llamaba a los periodistas y les decía 'armemos una nota', y por ahí nos sacaban una foto almorzando y ese tipo de notas. Remontémonos al año 2010, cuando todavía no había tantas redes sociales ni había llegada del minuto a minuto. Ahí, mi amiga le dice: 'Mirá, vos tenés que hacerte un Twitter como tiene Kun Agüero, que está en Manchester, que informa qué hace, donde está, cómo está...'".

"No había tanta llegada como hay hoy a los protagonistas. Yo creé, junto con él, con representante y con gente cercana, la marca Lavezzi. A él no le gustaba eso y yo lo fui contactando con el mundo de los medios y las redes...", concluyó.