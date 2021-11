Apuñalaron al periodista Daniel Brítez en un asalto y por el caso detienen a menor

El periodista de Radio LT7, Daniel Brítez, fue apuñalado en un intento de asalto ayer a la mañana cuando se preparaba para cubrir el domingo electoral. Por el caso fue detenido un menor de 15 años en un operativo policial.

El incidente se produjo por calle Igarzabal en zona de las 237 Viviendas, lugar en el que constantemente denunciaba la inseguridad de la que son víctimas los vecinos. De acuerdo a la investigación, por la zona caminaba Brítez y fue interceptado por un joven que le asestó un puntazo en la espalda con el fin de sustraerle el celular.

Posteriormente el periodista fue auxiliado y trasladado a la Emergencia del Hospital Escuela donde ingresó consciente. El caso es investigado por la Comisaría Décimo Quinta Urbana.

El parte médico oficial emitido por el director del Hospital Escuela, Salvador González Nadal, señala que el profesional continúa internado y en las próximas horas se le practicará una tomografía.

Brítez padeció una herida de arma blanca, en la zona axilar derecha, además de una fractura de costilla.

“Su estado es bueno en general. No reviste gravedad, pero hay que esperar la evolución de estas primeras horas”, manifiesta el comunicado y agrega: “No reviste un cuadro de gravedad por lo que no fue necesario intubarlo o alguna maniobra adicional. Está internado en sala general y la herida no produjo daño pulmonar”.

El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni informó que la Policía ya detuvo a un sospechoso, se trata de un joven conocido en la zona de las 215 Viviendas por su historial delictivo.

“Resta esclarecer si hubo más atacantes, para eso trabaja la Policía y también la Fiscalía. Será muy importante la palabra del propio Daniel Brítez una vez que le den el alta”, indicó. “Es un menor de edad, con frondosos antecedentes penales por robos, arrebatos, entraderas a viviendas. Es un joven de 15 años, veremos ahora qué sucede”, dijo. “Lo importante es que Daniel Brítez está bien de salud más allá de la herida. Esperemos las declaraciones de él, en principio hay un testigo que sería un comerciante de la zona”, dijo el funcionario provincial. En tanto hoy se realizará una marcha en repudio al ataque al periodista correntino. “Queremos justicia y seguridad para todos los trabajadores”, indicaron los organizadores de la marcha. La movilización fue convocada por Nea Sports. Tendrá lugar en la plaza de Los Amigos, ubicada en pleno centro correntino. En la intersección de las calles Rioja y Junín a las 10 de la mañana, pedirán justicia por su “jugador y compañero”.

(NG)