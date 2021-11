Elecciones en Corrientes: el pedido a los políticos que encontraron en una carta

Un presidente de mesa de una de las escuelas correntinas en las que se votó el pasado domingo dio a conocer una de las cartas que encontró al momento del escrutinio.

Según detalló el hombre, el hecho se dio en el barrio Apipé de la ciudad de Corrientes.

En la misiva, que aparentemente escribió un jubilado, señala: Señores políticos, tengo el agrado de hacer esta nota pidiéndole basta de mentira señores".

Además, la carta pide que los funcionarios no "aumenten la mercadería, los impuestos, como jubilados ganamos la mínima, por favor".

"Comprando remedios nomas se va todo nuestro sueldo y ya no nos queda nada", afirma.

Por otra parte, el votante indica: "Basta de planes, den trabajo... Den trabajo. Antes trabajábamos y ahora no saben lo que es trabajar, no digo todos, per es así".

CARTA COMPLETA