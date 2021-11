Isabel Macedo estaría embarazada: esperaría su segundo hijo con Juan Manuel Urtubey

El martes empezó a circular el rumor de un posible embarazo del ambiente artístico. Jorge Rial fue el encargado de presentar el enigmático en su programa de radio, Argenzuela, por Radio 10, y allí aseguró que se trataba de una actriz muy conocida por el público argentino que hace tres años hizo una pausa en su carrera para dedicarse a la crianza de su primera hija. El periodista reveló que serían Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey quienes estarían en la dulce espera de su segundo hijo juntos. El matrimonio pasó por el altar en septiembre de 2016, y dos años después llegó la primera hija de la pareja, Isabel, a quien llama cariñosamente Belita.

El ciclo de Rial comenzó de una manera diferente y capturó la atención de todo el equipo radial. Luego de anticipar que se trataba de una actriz, alguien de la mesa quiso saber: “¿Es actriz consagrada? ¿Hizo papeles importantes en la televisión argentina?”. El conductor asintió y aclaró que actualmente no está en ninguna ficción ni tiene proyectos cercanos en la pantalla chica. “No está trabajando te diría, y si está trabajando está haciendo algo que no tiene que ver con el espectáculo y yo desconozco por eso no me quiero adelantar a decir que no”, aseguró.

“¿Un poderoso es un empresario, un dirigente?”, le consultaron. Rial aseguró que su marido se dedica al mundo de la política y luego de que sus compañeros arrojen más preguntas y arriesguen, finalmente dio la noticia: “Es Isabel Macedo quien está embarazada, me lo acaban de tirar hoy, Isabel Macedo de Urtubey, ex gobernador de Salta, con aspiraciones políticas en su momento, candidato a vicepresidente de la Nación, que después de las elecciones creo que se fue a España”.

La primogénita del matrimonio cumplió 3 años en mayo, y ahora la pareja agrandará la familia con un nuevo integrante. Según pudo saber Teleshow, el sexo del bebé estaría confirmado y sería un varón. La actriz de 46 años todavía no hizo ningún anuncio a través de sus redes sociales, pero ya se lo habría contado a sus seres queridos más cercanos para compartir la felicidad. La familia ensamblada está conformada además por los tres hijos de Urtubey, fruto de un matrimonio anterior: Mateo, Juana y Lucas.

En mayo celebraron el cumpleaños de la más pequeña de la mañana y le organizaron una íntima fiesta. “El día de su cumple estaba tan emocionada que no tuve tiempo de subir nada… Bueno, tiempo seguro que tuve, pero se lo quería dedicar a ella. Quería mirarla. Verla ser. ¡Somos tan felices con vos en nuestra vida!”, escribió Macedo en las redes para celebrar el crecimiento de Belita.

Las últimas semanas compartió algunas publicaciones hogareñas junto a su madre y su hija, y se mostró dedicada de lleno a su otra faceta: la incursión en el modelaje. Cabe recordar que la actriz mantiene una amistad de larga data con Milagros Brito, ex esposa de Roberto García Moritán, quien actualmente está casado con Pampita Ardohain. Amabas suelen apoyarse en sus emprendimientos relacionados a la indumentaria, y Macedo se animó a posar con algunas prendas de la marca de Brito. Otra de las integrantes del grupo más cercano es Gisela Dulko, íntima amiga de la actriz, y hace poco se pudo ver fotos de las tres juntas intentando contener a la ex tenista tras su escandalosa separación de Fernando Gago.

