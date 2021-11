Gallardo mantiene una duda en River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, mantiene la duda con el acompañante de Julián Álvarez en la ofensiva entre el colombiano Jorge Carrascal y uno de los goleadores del equipo, Braian Romero, para visitar a Platense el domingo próximo por la fecha 21 de la Liga Profesional de fútbol.

La lesión de Benjamín Rollheiser ante Patronato, tiene un desgarro en el cuádriceps izquierdo, obliga al DT a cambiar el ataque, pero a diferencia de otros tramos del campeonato tiene buenas alternativas.

Romero, con 1.302 minutos en cancha producto de trece juegos de titular, ocho de suplente y nueve goles, perdió terreno en el equipo luego del desgarro que sufrió ante Boca Juniors pero de todos modos reemplazó a Rollheiser en los segundos tiempos de tres de los últimos cinco partidos.

Carrascal, en tanto, que lo reemplazó ante San Lorenzo y ante Patronato la última fecha, es uno de los jugadores preferidos de Gallardo y tuvo en lo que va del semestre 1091 minutos en 20 juegos de los cuales fue 11 veces titular y 9 suplente y anotó 3 goles.

Con el resto del equipo no habrá inconvenientes ya que al recibir el alta médica el zaguero chileno Paulo Díaz que se había desgarrado en la previa ante Estudiantes y con los regresos de David Martínez y Robert Rojas la defensa estaría completa.

Así, un posible equipo titular para jugar ante el “Calamar” en Vicente López sería con: Franco Armani, Rojas, Díaz, Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón y Agustín Palavecino; Álvarez y Romero o Carrascal.

Habría dos cambios, de ese modo, para jugar con Platense y ambos obligados por lesión ya que sufrió rotura de ligamentos Felipe Peña ante Patronato, en su lugar va Díaz y resta saber si Carrascal o Romero van en lugar de Rolleisser.

Los otros delanteros que tiene el “Muñeco” disponibles perdieron terreno a pesar que tuvieron sus oportunidades como Agustín Fontana y Federico Girotti por eso no es casual que en las últimas horas el primero de ellos sonó para ir a Defensa y Justicia en parte de pago por Martínez.

Por otro lado, no recibió el alta médica Fabrizio Angileri que volvería a quedar fuera de los concentrados por sus molestias en el isquiotibial izquierdo donde sufrió dos desgarros durante este semestre.

Angileri que fue titular en gran parte del torneo, perdió su lugar por las lesiones y por los buenos rendimientos de Rojas en el lateral derecho que obligaron a Casco a regresar al puesto natural de lateral por la izquierda.

El que también sigue en el parte médico desde el 17 de octubre cuando no pudo completar el partido ante San Lorenzo es el volante uruguayo Nicolás de la Cruz que aún no se puede recuperar de las molestias que le genera la trombosis venosa en el pie izquierdo.

El uruguayo no tiene plazos previstos de vuelta a los entrenamientos con el resto y sigue con la medicación anticoagulante que no le permite ser parte de las prácticas de fútbol y de los partidos ya que no debe golpearse.