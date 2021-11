Talleres, con la obligación de ganar

El escolta Talleres de Córdoba visitará hoy a Gimnasia La Plata con la necesidad de ganar para conservar chances matemáticas de pelear por la Liga Profesional de Fútbol (LPF), caso contrario el líder River Plate puede coronarse el jueves en el clásico con Racing Club si consigue ampliar su ventaja.

El partido, que iniciará la 22da. fecha, se jugará desde las 17 en el estadio del Bosque, al que regresa el "Lobo" después de haber jugado en el Único de La Plata por las limitaciones de aforo impuestas cuando se decidió la vuelta del público a los estadios. El árbitro será Leandro Rey Hilfe.

Talleres, que llega de empatar como local ante Vélez Sarsfield (1-1), quedó a 9 puntos de distancia de River cuando restan cuatro jornadas, por lo que un eventual triunfo ante Gimnasia estirará la definición al menos hasta el siguiente fin de semana.

El equipo del uruguayo Alexander Medina, con 60 unidades en la tabla anual, también pretende sumar para mantenerse en zona de clasificación para la Copa Libertadores 2022, sin preocuparse por el resultado de los equipos que intentan arrebatarle esa plaza: Boca (58), Estudiantes (54) y Lanús (54).

De todas maneras, la "T" cuenta con un camino alternativo para llegar a la Libertadores: coronarse campeón de la Copa Argentina, en la que tiene pendiente la semifinal con Godoy Cruz de Mendoza (1 de diciembre) como paso previo a la definición en la que ya espera Boca.

El "Cacique" podrá contar desde el inicio con Carlos Auzqui -ingresó en el segundo tiempo ante Vélez-, luego de superar por completo una lesión muscular en la pierna izquierda.

Gimnasia, por su lado, buscará un triunfo que lo ponga en el umbral de la zona Sudamericana, que de momento cierra Defensa y Justicia con 49 puntos y +7 de diferencia de gol. El "Lobo" acumula 46 (-6), debajo de Racing (47 +5) que sucede al "Halcón".

Ese objetivo internacional renació en Gimnasia por la gran campaña de la mano de Néstor Gorosito, quien desde que tomó la dirección técnica ganó 6, empató 3 y perdió 3. En su última presentación, el equipo se impuso ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro (1-0).

Se destaca en Liniers

Vélez y Argentinos se enfrentarán en Liniers con el objetivo de volver al triunfo. El encuentro se jugará desde las 21.30 en el estadio José Amalfitani de Liniers, con Hernán Mastrángelo como árbitro y transmisión de la TV Pública.

Vélez está quinto en la tabla de posiciones con 35 puntos y en su última presentación rescató un empate (1-1) en Córdoba ante Talleres.

Argentinos, por su lado, empató sin goles ante Godoy Cruz en La Paternal y con cuatro fechas sin ganar quedó en el 15to lugar con 26 puntos.

El "Fortín" está segundo en la tabla anual y cuanto antes quiere asegurarse la clasificación a la Copa Libertadores 2022, mientras que el Bicho todavía tiene chances de acceder a la Copa Sudamericana. Además jugarán: Huracán vs. Patronato (17); Aldosivo vs. San Lorenzo (19.15); y Godoy Cruz vs Estudiantes (21.30).