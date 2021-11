Corrientes Básquet enfrentará a Unión Florida en los cuartos de final

El equipo correntino está entre las ocho mejores de la máxima categoría del básquetbol nacional. Este fin de semana se enfrentarán a Unión Florida en los cuartos de final, tras finalizar la etapa clasificatoria.

Corrientes Básquet cerró este domingo la fase regular de la Liga Femenina de Básquetbol, y alcanzó un meritorio 6to puesto tras 3 victorias y 5 derrotas. El conjunto correntino venció a Rocamora en el debut, y a Quimsa y Catamarca en condición de local.

El rival de este fin de semana será Unión Florida. En la instancia de cuartos de final se enfrentarán contra las de Vicente López a mejor de dos partidos.

Se debe recordar que las bonaerenses fueron el primer equipo campeón de la competencia en 2017.

Durante la etapa clasificatoria, la franquicia correntina terminó con récord de tres victorias y cinco derrotas. Mientras que su rival Unión Florida tuvo una marca de seis festejos y dos caídas.

Se debe recordar que el único cruce que tuvieron en la temporada, la victoria fue para Unión Florida por un ajustado 60 a 58. En ese encuentro por el lado correntino se destacó Agustina Leiva con 17 puntos y 15 rebotes.

Será entonces un duelo con gusto a revancha para las dirigidas por Renato Novatti, que alcanzaron esta fase a pesar de caer ante Berazategui y Obras en el último fin de semana.

Mientras tanto, Unión Florida derrotó a Quimsa y Catamarca Basket en sus últimos desafíos de la fase regular colocándose en el 3er puesto por detrás de Berazategui y Obras.

Corrientes Básquet tiene dos figuras muy bien marcadas, por excelencia y desequilibrio, ambas ejerciendo un peso crucial en sus respectivos sectores de la cancha. Agustina Leiva, en el juego interior, con 12.1 puntos, 12.5 rebotes (3° mejor registro de la Liga) y 22.1 en eficiencia (2° en la tabla general); y de Sofía Cabrera, generando desde el 2 y la referencia más clara en el perímetro con 11.1 tantos.

Está claro que, cuando las dos pueden desplegar su mejorjuego, las chances de Corrientes se potencian con creces. También hay que destacar el ascendente nivel de Aldana Duarte (9.8 tantos), o las labores de Julieta Tell y Valentina Numa.

En Unión Florida, Carla Miculka es su máxima exponente. Su ascendencia resulta mucho mayor desde los números que arrojó: 16.2 puntos (segunda máxima goleadora del torneo), 13.2 rebotes (segunda mejor rebotera) y 24.6 de valoración (líder en eficiencia). El equipo ahora tendrá que solventar la baja de una figura clave como Sol Laviero, afuera por lesión, pero tiene muchos otros argumentos: Flor Martínez (7.5 puntos, 3.6 rebotes y 3.0 asistencias), Sabrina Rodighero (6.1, 3.4 y 2.1) y Delfina Saravia (6.5 tantos y 5.0 rebotes), sumándose el aporte de Zapke, Munay Martínez y Sienra.

La potencial fecha de los dos partidos de cuartos de final serían el próximo domingo 28 y lunes 29. Algunos otros cruces de esta instancia podrían trasladarse al siguiente fin de semana, porque los equipos cuentan con jugadoras en la selección Argentina 3x3 que jugará los Panamericanos Junior en Cali.

La serie se juega al mejor de dos partidos, donde el equipo que gane ambos juegos se quedará con la clasificación. En caso de ganar uno cada equipo, se determinará por la diferencia de goles en ambos duelos.

Se debe recordar que los cruces de cuartos de final, quedaron de la siguiente manera: 1° Berazategui (8-0) vs 8° Quimsa (2-6); 2° Obras (6-2) vs 7° Ferro (2-6); 3° Florida (6-2) vs. 6° Corrientes Básquet (3-5) y 4° Los Indios (4-4) vs. 5° Rocamora (4-4)