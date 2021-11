El reencuentro entre Laurita Fernández y Federico Bal en medio de rumores de crisis con Nicolás Cabré

A fines de septiembre Laurita Fernandéz volvió a mostrarse con Nicolás Cabré en una de sus primeras salidas públicas tras la reconciliación. Se habían separado seis meses atrás, pero poco a poco volvieron a acercarse y finalmente se dieron una nueva oportunidad amorosa. Sin embargo, las últimas semanas surgieron rumores de crisis en torno a la pareja de bajo perfil, ya sea por la ausencia de fotos juntos o por versiones que empiezan a resonar en las redes sociales. Un reciente reencuentro con Federico Bal, ex pareja de la conductora, en un evento relacionado al mundo gamer encendió las alarmas y generó desconcierto en Instagram.

Todo surgió a raíz de videos y fotos donde se la ve muy compinche junto al hijo de Carmen Barbieri. Desde la cuenta de Instagram “@chusmeteando1″ se difundieron varias postales y algunos clips del momento en que los ex novios coincidieron sobre el escenario. Ambos asistieron a un evento gamer donde Laurita ofició como conductora. Federico, por su parte, se ha declarado un gran fan de los videojuegos en distintas entrevistas y por eso no resulta extraño que haya sido uno de los invitados de honor en esta ocasión.

Los posteos de Laurita en su “departamento de soltera” fueron en principio los que capturaron las miradas curiosas, ya que cuando se distanció por primera vez de Cabré había pasado varias semanas en su casa compartiendo algunos videos de coreografías de baile. Sumada a la complicidad y la buena onda que quedó a la vista en su reencuentro con Bal, las especulaciones no se hicieron esperar.

También Vicky Braier, alias Juariu, conocida por su habilidad para stalkear famosos y actual participante de Masterchef Celebrity 3 (Telefe), se sumó con más fotos de la ex pareja y lanzó una humorada: “Es una necesidad que esto pase hoy, se convierten en héroes y nos salvan del Wandagate interminable”. Mientras las postales seguían replicándose en las redes, el conductor Ángel de Brito habló del tema al inicio de Los ángeles de la mañana este jueves y desmintió una nueva crisis: “Laurita y Cabré no están separados, no hay distanciamiento tampoco, están juntos”.

“Sí es cierto que tienen casas separadas, pero en el mismo barrio privado, y a parte ella tiene su departamento en Capital también”, aseguró De Brito. “En cuanto a Fede, ellos terminaron muy bien; él la quiere mucho a Laura y ella siempre habló bien de él. Si no hubiera buena onda no lo haría subir al escenario, o no conduciría un evento donde está él presente”, agregó. Luego contó que le consultó a ambos por el encuentro y los dos coincidieron en que se sintieron cómodos durante la coincidencia laboral.

Cabe recordar que en marzo último el hijo de Santiago Bal había respondido el “cuestionario intragable” de Flor de Equipo (Telefé) y cuando le preguntaron a qué ex le pediría un consejo, no dudó en admitir que tiene buena relación con la conductora. “Bueno, la llamo a Laurita Fernández, quedó buena onda”. En ese momento Nancy Pazos quiso saber: “¿Cómo la ves a Laurita con el actual?”. La respuesta fue una vez en tono amable: “Es una reina, la veo poco porque no se muestran demasiado, pero se nota que está en un gran momento laboral y sentimental, los veo genial”.

El noviazgo de Cabré y Fernández data de 2018, cuando coincidieron en la obra musical Sugar, y en septiembre de ese año ella confirmó la relación: “No esperaba sentirme así, se dio sin buscarlo sinceramente, y al principio lo vi como un compañero de trabajo”. A mediados de 2020 vivieron una crisis y la bailarina confirmó la separación que duró casi seis meses con idas y vueltas: “Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa”.

Infobae