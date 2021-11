Encontraron quemada una moto denunciada como sustraída

Hallaron quemada una motocicleta que fuera denunciada como sustraída en la ciudad de Monte Caseros, según indicaron fuentes policiales.

Se trataba de una Guerrero Trip 110 cc, color negro, que habría sido robada en un domicilio por calle Juan Pujol al 900, la que era buscada de manera intensa.

La propietaria, tras enterarse del robo, hizo publicaciones en las redes sociales para tratar de recuperarla, y también eligió el mismo canal para alertar del modo en que la encontraron.

“Como es de público conocimiento ya encontraron mi moto quemada”, destacó, y agregó que la desarmaron y quitaron los plásticos antes de prenderla fuego.

“Que Dios te perdone lo que hiciste y ojalá que el cuadro te sirva para algo. No tengo palabras para agradecer a todos los que me llamaron, me mandaron mensajes, a los que compartieron mi publicación. Gracias a la policía que estuvo cada segundo”, sostuvo.

(WA)