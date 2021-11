China Suárez, fuerte sobre el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

China Suárez decidió romper el silencio en medio de la gran polémica que protagoniza hace semanas desde que se conoció su affaire con Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara.

Lo hizo a través de una extensa entrevista que le dio a Alejandro Fantino para la plataforma de streaming Star+ y Ángel de Brito adelantó parte de la nota en Los Ángeles de la Mañana.

En el adelanto, se escucha a la China decir: “¿Es que sabés qué es lo que pasa? Nunca sentí que tenía que dar explicaciones. Y a lo mejor suene soberbio o rebelde cuando era más chica. El día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos”, sentenció sin dudar".

Y cuando Fantino le preguntó “¿sobre esto que pasó?”, haciendo referencia al escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, ella respondió: “Sobre toda mi vida”.

CHINA SUÁREZ, CONTUNDENTE SOBRE POR QUÉ NO DA EXPLICACIONES DE SU VIDA

En otro adelanto de la nota que la China le dio a Fantino y LAM adelantó, la ex de Benjamín Vicuña y Nico Cabré asegura: “O sea, yo ni de un novio me banco que me vengan a pedir explicaciones. No me lo banco”.

Acto seguido, enumeró las preguntas que no tolera: “'¿Y a dónde saliste? ¿Con quién estuviste? ¿Quiénes estaban?'. No tengo tolerancia para esas cosas”.

“Pero no por hacerme la superada. Porque no tengo ganas. Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad, que yo quiero mantener a lo largo de mi vida”, afirma la China.

Y cierra con una definición contundente sobre ella misma: “Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiese salido armar un personaje, a mí me quieren y me odian por las mismas razones”.

Entonces, Fantino le preguntó “¿por qué?” y ella dice con firmeza: “Por mi personalidad”.

Fuente: Ciudad.com.ar