Messi ganó su séptimo Balón de Oro

Lionel Messi consiguió este lunes su séptimo Balón de Oro, en el evento organizado por la revista France Football.

El capitán de la selección logró imponerse a Robert Lewandowski, con quien compitió hasta último momento.

Con esto, el delantero del París Saint-Germain (PSG) alcanzó su séptimo galardón y estiró a dos la diferencia con Cristiano Ronaldo, quien no estuvo en la gala.

En un evento celebrado en el Teatro del Châtelet de París y presentado por Didier Drogba y Sandy Heribert, el argentino fue la gran estrella de una noche mágica que compartió con su esposa, Antonela, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, que lucieron un traje similar al suyo.

En la temporada, el ex Barcelona había conquistado al Copa del Rey con el cuadro español y la Copa América con la selección argentina, al ganarle a Brasil en la final disputada en el Maracaná. Además, fue parte del equipo Ideal de la Champions League y fue el máximo goleador de La Liga.

“La verdad que es increíble volver a estar acá, hace dos años dije que eran mis últimos años y hoy me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no se cuánto me queda pero espero que sea mucho porque disfruto mucho del futbol”, dijo Leo sobre el escenario.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros de Barcelona y París, y especialmente a compañeros y cuerpo técnico de la selección. Varias veces me tocó ganar este premio y me daba la sensación de que me faltaba algo, tenía esa espinita guardada, y este año me tocó cumplir el sueño que me faltaba, llegó y gran parte de los este premio es por lo que hicimos en la Copa América”.

Luis Suárez fue quien le dio el premio a su amigo, justo después de que se emitiera un emotivo video en el que hablaron sus hijos, algunos de sus amigos y Sergio el Kun Agüero.