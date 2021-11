Santiago del Estero es la única provincia sin legisladores opositores

“Santiago del Estero es la única provincia del país que no tiene representantes de la oposición en el Congreso y todo indica que seguirá siendo así. Los 3 senadores y los 7 diputados nacionales que le corresponden al distrito son del Frente de Todos. Este año renuevan 3 legisladores, pero si se repiten los resultados de las Paso, quedarán otra vez en manos del oficialismo. La alianza de los Zamora con el kirchnerismo y la dispersión opositora son parte de la explicación de este fenómeno inédito.

El gobernador Gerardo Zamora -que este año busca su cuarto mandato al frente de la provincia- es el líder del Frente Cívico que gobierna la provincia desde 2005 y nuclea a radicales y peronistas. Zamora fue el primer gobernador electo después de la intervención federal ordenada por Néstor Kirchner y avalada por el Poder Legislativo para poner fin al “deterioro institucional” que sufría la provincia tras décadas de dominio del matrimonio Juárez.

Si bien Zamora y su sucesora, su mujer Claudia Ledesma Abdala, siempre estuvieron alineados a Cristina Kirchner y apoyaron la candidatura de Alberto Fernández en 2019, ese año fueron con listas separadas en la categoría de senadores.

Así, el Frente Cívico, que ganó la elección, se quedó con los dos senadores de la mayoría, y el FdT que salió segundo con el senador de la minoría. Pero apenas Cristina Kirchner asumió como presidenta del Senado, eligió a la senadora electa Ledesma Abdala como presidenta previsional del Senado y todos los santiagueños se unificaron en el bloque oficialista. El último senador santiagueño no oficialista fue el radical Emilio Rached, exvicegobernador de Zamora, que había ingresado a la Cámara Alta en 2007 por el Frente Cívico, pero que en la discusión de la famosa Resolución 125, rompió con el zamorismo para oponerse a las retenciones y obligó al entonces vice presidente Julio Cobos a desempatar con su voto “no positivo”. Su mandato terminó en 2013.

“Hay una sola voz que pareciera tener la verdad absoluta. No se discute ni se debate en la Provincia y no tenemos diputados que planteen y hagan oír a nivel nacional los problemas de Santiago. El 63% de los menores de 18 años de nuestra provincia son pobres”, plantea Luciana Rached hija del dirigente y actual candidata a diputada de Juntos por el Cambio. En Diputados, las bancas se asignan por sistema D'Hont de reparto proporcional, pero la diferencia de porcentajes de votos obtenidos es tan grande que la oposición no llega a meter ni un legislador.

