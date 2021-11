Corrientes: piden asignar cupos para la venta de combustibles a extranjeros

Piden asignar cupos en la venta de combustibles para vehículos extranjeros en Corrientes ante el desfasaje del 20% del valor real de los precios que están congelados desde mayo y porque las estaciones de servicio no tienen un abastecimiento ilimitado. En Argentina la nafta costaría un 100% más barato. Además, aseguraron que las únicas fronteras habilitadas sin restricciones son Misiones tanto en Puerto Iguazú como en Posadas y que la afluencia de ciudadanos de países limítrofes se puede ver con más empeño.

“En Corrientes hay restricciones para determinado número de vehículos por día en Uruguayana y Paso de los Libres entonces todavía no se está dando”, indicó Carlos Gold presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes (Cescor) a El Litoral.

“La realidad es que hoy los precios de pizarra están mínimamente un 20% desfasado de lo que debería ser el valor real en función de la actualización que ha habido desde mayo hasta la fecha tanto del valor del crudo como del consumo del combustible con la devaluación que fue teniendo el tipo de cambio. Al estar los precios congelados y a medida que se siguen desactualizando estos componentes el desfasaje es mayor”, aseguró.

En ese sentido, el referente de Cescor destacó que en Corrientes habrá que asignar cupos porque las estaciones de servicio no tienen un abastecimiento ilimitado y hay restricciones por parte de las petroleras. “Tenemos que privilegiar el consumo de los clientes habituales y no el de los esporádicos que podrían llegar a ser los que ingresan al país con ese fin”. “La nafta súper está en la actualidad entre 95 y 96 pesos, tendría que valer mínimamente 120. Ese precio debería ser en base a los valores del insumo, después en cuanto a si va a seguir subiendo no lo sabemos porque depende de lo que definan las petroleras”, explicó Gold.

Y dijo: “Desde el 13 de mayo tenemos la rentabilidad congelada y no existe un producto en la economía argentina que desde esa fecha no haya aumentado. Sin lugar a dudas este precio es político, así que veremos después de las elecciones si hay alguna señal y después analizaremos qué vamos a hacer”. Con respecto a si genera inconvenientes que ingresen al país extranjeros en búsqueda de combustible Gold aseguró que no produce ningún tipo de afectación sobre todo porque intercambian divisas por pesos argentinos pero sí puede haber problemas operativos de que las estaciones de servicio estén con mayor afluencia que lo habitual y genere malestar en los clientes aunque resaltó que no se debe ver a la cuestión desde ese punto de vista.

“En Argentina las petroleras compran gran parte del crudo que procesan en la refinería y lo compran a 55 dólares en función de que rige lo que se denomina el barril criollo que es lo que se vende a las refinadoras. Es un valor estipulado y sostenido por el Estado en un precio eso permite que hoy las compañías no estén perdiendo al comprar un barril mucho más barato, pero ese barril no alcanza para procesar todo el combustible que se necesita para satisfacer la demanda entonces tiene que salir a comprar productos terminados y ahí es donde se produce el desfasaje y te hablo del 20% que hay que actualizar.”, dijo.

(GGC)