El audio que confirmaría el romance de Nico Occhiato y Natalie Pérez

“Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo. Estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también”, confirmó hace dos meses Flor Vigna sobre su romance con Luciano Castro, luego de varias idas y vueltas y años de noviazgo con quien fuera su compañero en Combate, Nico Occhiato.

Sin embargo, al parecer el conductor Todo puede pasar por El Nueve, estaría empezando una relación con la actriz Natalie Pérez. “Él aparentemente tiene una cosita con una compañera (Flor Jazmín Peña) con quien ganó el Bailando. Eso dice la gente cercana, pero la chica que le quita los sueños a Occhiato es la actriz”, dijo Adrián Pallares en Intrusos y Rodrigo Lussich agregó: “¿Ustedes se pensaron que lo de Flor Vigna con Luciano Castro iba a ser tan gratis? ¿Que la venganza no iba a ser terrible?”.

Los rumores tomaron tal relevancia que hasta el abuelo de la ex Chiquititas le escribió para felicitarla y hasta le hizo algunos comentarios sobre su supuesto novio.

“Te vi en el auto pero estabas ocupada. Hola Natalie, ¿cómo estás? Te quería felicitar por el novio nuevo, ¿Occhiato es? Me gusta eh. Hay que domarlo un poquito, porque es medio picaflor ese, pero me gusta”, reflexionó el abuelo de la también cantante que estuvo por estos días de gira en Mendoza.

Luego explicó cómo se enteró de la noticia: “Mirtha de Quilmes nos llamó para decirnos que vos estabas de novia, pero no sabíamos nada. Hoy agarramos el teléfono y vimos eso”.

“¡Abuelo! Me hiciste reír”, dijo ella entre carcajadas en un audio que le envió por WhatsApp y que luego compartió en sus historias y agregó: “No, no salgo con ese chico”. Sin embargo, dejó la duda y sembró más dudas que certezas al cerrar diciéndolo que salía con otro chico.

Hace un tiempo el ex Bailando había hablado de su relación con Flor Vigna en diálogo con Teleshow y de lo que había aprendido a su lado: “Entre los dos entendimos que para trascender teníamos que aprender a ser nuestros propios productores. Por su crianza, su infancia, muy artista, tiene una cabeza distinta. En lo personal también. Es una persona que me impulsó a hacer lo que quería, a no quedarme en mi zona de confort. Somos muy parecidos y a la vez muy distintos, y eso es lo que nos llevó a estar siete años juntos”.

Además, se había mostrado reacio respecto a la posibilidad de tener una nueva relación: “Cuando escuchaba a la gente decir que no tenía tiempo de tener una pareja, decía: “¡Dale!, ¿cómo no tenés tiempo?”. Pero no es solo el tiempo, es la fiaca de empezar a conocer a alguien de nuevo. Entiendo que eso pasa o no pasa. Un día va a venir alguien, me va a romper la cabeza, y la fiaca va a desaparecer y el tiempo va a aparecer. Evidentemente todavía no apareció y estoy muy bien así, disfrutando mucho”.

Antes de que ella confirmara su relación con Luciano Castro, Nico dijo que quería que “fuera feliz”: ”No hay persona que se lo merezca más. Es una buena persona, compartí mucho tiempo y la considero parte de mi familia. Hoy en día no puedo llevar un contacto diario porque sería muy difícil, pero es una persona que siempre está”.

Hace unas semanas a él se lo había relacionado con Graciela Alfano. Al ser consultada en Intrusos, ella se hizo la distraída, no negó ni afirmó. “Pero, ¿él que dijo? Si el dijo que sí, la verdad es que yo no me di cuenta. O tal vez estoy gagá y no me acuerdo nada...¿Sabés que voy a hacer? Voy a seguir pensando y después te cuento...”, respondió.

Infobae