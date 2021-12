Buscarán armar un campus virtual con foros en Derecho

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) buscará el armado de un correcto campus virtual con modificaciones en el sistema y acciones que permitan la participación en foros.

Además, aseguraron que se lograron proyectos de extensión y clases presenciales con lo que se diagrama la vuelta como era antes de la pandemia en el centro de estudio.

Mario Villegas, decano de la facultad, apuntó que se estima que mantendrán algunas medidas preventivas por el coronavirus, y dijo que “la virtualidad mostró que el desafío podía llevarse adelante”, y recordó que “lo que tuvimos durante la pandemia fue una educación de emergencia”.

“Las clases deben tener planes nuevos, orientados a la estrategia virtual”, afirmó en radio Sudamericana.

El directivo explicó que se discutirá un sistema híbrido que permita dividir la modalidad virtual y la presencial, en búsqueda de una mejor calidad educativa. Asimismo, explicó que la virtualidad replanteó la necesidad de abrir un debate en la educación universitaria y que “eso significa que en un futuro no muy lejano gran parte de la oferta debe pensarse en ese modo” y dijo que para que suceda “hay que hacer docentes y estudiantes en la virtualidad”. Las carreras como Derecho o Comunicación Social pueden adaptarse a esa modalidad a diferencia de las que se enmarcan en Ciencias de la Salud.

“Muchos de los ingresantes estuvieron el año pasado en el secundario también con virtualidad entonces se encuentran hoy frente a un escollo. Tenemos cercano a un 10%, 15% que no rinde el primer parcial, ese número es hoy cerca del 20% por la pandemia, que no rindan no significa que desertaron”, sostuvo a El Litoral.

La carrera de Abogacía de la Unne está acreditada de manera presencial para dar clases y por motivo de la pandemia del coronavirus se debió dictar clases de forma virtual, porque de lo contrario se tendría que haber anulado los dos años del ciclo lectivo 2020 y 2021.