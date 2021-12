Krujoski planifica la nueva temporada y busca mejorar la octava posición

El piloto Humberto Krujoski (Chevrolet) no dudó en calificar como “un gran año” el octavo puesto que logró en el campeonato del TC Pista. El correntino comenzó a planificar la temporada 2022 que comenzará el 13 de febrero, aunque no descarta poder dar el salto al Turismo Carretera.

“Fue un gran año para nosotros. La mala fortuna en algunas carreras de los playoffs nos jugó en contra. Fueron poquitas cosas que sucedieron pero para ser el primer año junto con el Coiro Dole Racing fue excelente volver a pelear el campeonato. Por lo tanto, pienso que fue muy bueno para nosotros”, sostuvo Krujoski, que terminó en el octavo lugar del campeonato 2021 de la divisional telonera del Turismo Carretera.

“Estamos muy contentos. Pudimos hacer tres podios a lo largo de la temporada. Fuimos uno de los pilotos que más podios hizo en el año y estuvimos casi siempre entre los diez autos de punta”, destacó.

“El balance es positivo y estoy convencido de que hubiera sido mucho mejor si en las últimas carreras de los playoffs no se daban algunos roces y una rotura de un elemento del coche en Viedma donde no nos permitió clasificar”, se lamentó en declaraciones que realizó al programa Era por abajo en Radio Unne.

“Estoy muy conforme con el grupo humano que se formó. Esto es importante para planificar cualquier proyecto. Claro que hay cosas por mejorar, desde lo técnico y lo conductivo, pero tenemos una base muy importante para seguir construyendo”, subrayó.

En ese sentido, sostuvo que “durante la semana ya nos reunimos con el motorista, el chasista, el ingeniero y el dueño del equipo, hablamos de lo que fue la temporada que para nosotros fue altamente positiva”.

Para justificar esa afirmación, consideró que “fue el primer año completo juntos con el equipo. Logramos esa comunión necesaria entre todas las partes para encontrar un buen funcionamiento. En la primera carrera (Viedma) funcionó mal el auto, pero enseguida lo revertimos y fuimos de menos a más en una categoría donde nadie regala nada”.

Krujoski manifestó que quiere seguir con el Coiro Dole Racing y que ahora comenzó una nueva carrera, conseguir el presupuesto para la temporada que se avecina.

“La intención es continuar con el equipo, sería un despropósito tirar todo lo que construimos en el año. Viene la etapa más difícil y pasa por asegurar el presupuesto. Estoy agradecido por el apoyo del Gobierno de Corrientes y de las empresas privadas que invierten en el segundo deporte más popular que tiene la Argentina”.

Además, comentó que “ya estamos trabajando hace tiempo para resolver el tema económico y en forma paralela se trabaja en el auto. Esto no para y trabajamos para el 2022”.

Sin embargo, el correntino no descarta la posibilidad de llegar al Turismo Carretera en el año que se avecina. “Voy a tener una reunión esta semana con la comisión de la Actc (Asociación Corredores de Autos de Competición) donde se va a evaluar mi paso al Turismo Carretera, algo que podría ser espectacular para mí. Se se concreta, también podría darse la posibilidad de correr algunos fines de semana en el TC Pick Up”.

El pase al Turismo Carretera se dio, entre otros, para el campeón del TC Pista (Kevin Candela) y el segundo de la tabla general (Federico Iribarne), pero “para conseguir la licencia de la máxima categoría hay consideraciones especiales, como la trayectoria y resultados. Por ese lado, hay una posibilidad. Estamos concentrados en el TC Pista, pero si surge esa chance la vamos a tomar”.

El correntino también contó que Chevrolet realizó un planteo a la entidad que organiza la competencia. “La marca pidió a la Actc que nos permitan realizar algunos cambios para estar en igualdad de condiciones con las otras firmas. En este caso tiene que ver con la potencia del motor, pero se pueden analizar otras alternativas para compensar, podría ser el peso del auto, la aerodinamia”.

A lo largo de las 15 presentaciones de la temporada, el correntino marcó algunas carreras donde tenía la posibilidad de conseguir mejores resultados.

“Durante la novena fecha, cuando visitamos por segunda vez San Juan, veníamos ganando la serie y (Federico) Iribarne me choca y me hace perder toda posibilidad. Después de esa situación, tuve que largar la final desde el fondo y logré remontar hasta el puesto 13. Ahí perdimos muchos puntos, tenía la posibilidad de ganar y no pudimos”, contó.

“Otra carrera -continuó- donde tuvimos mala fortuna fue en Viedma donde teníamos un gran auto, pero salgo a clasificar, venía como para estar entre los tres mejores, pero se rompe un elemento de la suspensión y no puedo terminar una vuelta con tiempo. Tuve que largar en el puesto 34 y remonté hasta el 19”.

En esas carreras “tenía un muy buen auto para sumar y son esos puntos que me faltaron para pelear más arriba. En Rafaela nos pasó lo mismo. Chocaron dos autos y me tocan a mí. Son esas cosas que tiene el automovilismo y quedamos relegados”, explicó Krujoski.