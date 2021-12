Denuncia de abuso sexual contra Fabián Gianola: "Para él es natural el toqueteo"

En el marco de las seis denuncias por abuso sexual que tiene Fabián Gianola, el controversial actor fue citado por la Justicia a prestar declaración testimonial por zoom este viernes 17 de diciembre.

En ese sentido, Viviana Aguirre, la conductora que inició acciones legales contra su ex compañero en Radio Colonia, habló con Ulises Jaitt en "El Show del Escándalo" sobre su batalla contra Gianola: "Estoy bastante tranquila ahora, que con el trabajo del Dr. Gustavo D’Elia que fue impecable y la Justicia tengo una lucesita de esperanza de creer, y de una vez por todas se terminen estos casos".

La periodista fue contundente sobre el pedido de detención que hicieron con su letrado: "Pedimos una perimetral por cualquier situación, tengo miedo que tome una represalia. Estamos esperando que declare, yo tengo fe que se haga justicia. No puede haber un monstruo en el medio trabajando libre, contactándose con chicas, esta persona no tiene que estar más libre".

Viviana Aguirre defenestró a Fabián Gianola tras denunciarlo por abuso sexual.Viviana Aguirre defenestró a Fabián Gianola tras denunciarlo por abuso sexual.

Aguirre expresó su pesar respecto las otras mujeres que vivieron experiencias traumáticas con el actor y que no quieren iniciar acciones en la Justicia: "Puede pasarle a cualquier persona, son cosas horribles y más en un ambiente de trabajo, hay chicas que no quieren denunciar por miedo. Hay un caso nuevo".

Y agregó sobre su desagrado por Gianola: "No me lo quiero cruzar porque no lo puedo ni ver, me da asco. Como persona es un desastre. Tiene doble personalidad. Se muestra tranquilo, súper amable y es un sexópata. No se va a curar, los violadores y los que matan no se curan más. ¿Qué esperaba la justicia, que te viole y te mate para tomar cartas en el asunto?".

Viviana Aguirre tildó a Gianola de 'sexópata' y aseguró que nunca va a parar de violar.Viviana Aguirre tildó a Gianola de "sexópata" y aseguró que nunca va a parar de violar.

"Para él es natural el toqueteo. Lo quiero ver preso. Es un peligro para la sociedad, para cualquier persona que se relacione con él. El psicopata sabe con qué víctima ir, sabe con quién ir. Busca mujeres vulnerables, no se mete con cualquiera. Se muestra de una cosa y a puertas cerradas otra, y en el momento que puede lo va a hacer. El va a reincidir, me encantaría que cambien las leyes, los violadores y los que matan tienen que estar en la cárcel de por vida porque no cambian más y si salen van a salir peor", manifestó la presentadora en Radio Urbana.

Sobre el apoyo que recibió, Aguirre apuntó severamente: "El colectivo de Actrices Argentinas nunca se comunicó conmigo. Gianola y Susana Roccasalvo son amigos, es una vergüenza total esa señora. En vez de defender a las mujeres, lo defendía a Fabián. `No porque Fabián`, nunca puso en duda que él podría haber hecho eso. Iría al programa para decirle muchas cosas en la cara a la señora Roccasalvo, una mujer tiene que defender a la mujer o por lo menos tener la duda, no me llamaron de `Implacables` porque son amigos de Fabián, la pase muy mal cuando todos se burlaban cuando dijeron que salió sobreseído".

La conductora cerró al recordar una situación que vivió con el abusador tras recibir una denuncia de otra mujer: "Me acuerdo de Luciana Salazar, Mercedes Funes, fueron varias, cuando habló Celina Rucci le dije a Fabián, `¿Y eso qué es?`, me dice `Es invento, prensa, política`, le digo `¿Por qué no lo aclaras en el aire? así estamos todos tranquilos`. Cuando LAM lo buscó para nota, el quería salir por otra puerta, no quería dar la cara y me sonó raro. Si vos sano y no tenes nada que ver, da la cara. Cuando yo hice la denuncia también se escondió, fue a lo de Roccasalvo que es su amiga, lo cuidaron".

Diario Show