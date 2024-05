"Siniestra, soberbia y desagradable": Analía Franchín liquidó a Furia

Las actitudes de Furia dentro de la casa de Gran Hermano siempre han generado comentarios a favor y en contra. Entre el público, están aquellos que la defienden contra viento y marea y los que le critican cualquier cosa. Pero estas últimas semanas, sus comentarios picantes se han agudizado al punto que hasta su propio fandom empezó a dividirse.

El miércoles mostraron un tape en el que ella opinaba de manera muy despectiva sobre la sexualidad de Mauro y en las redes hubo polémica. Para colmo, Furia encaró a su compañero y le remarcó: "La casa es nuestra, no tuya. Si no te gusta, chau".

Analía Franchín escuchó todo eso y cuando tuvo oportunidad de opinar, la destrozó: "Me parece desagradable lo que dijo Furia. Un nivel de soberbia diciendo 'esta casa es mía'. No mi amor, es de Telefe y de todos los que hacen Gran Hermano. Lo que está haciendo con Mauro, por otro lado, es horrible".

Luego, amplió: "Cuando la escucho diciendo que Mauro no sale del closet porque no quiere que la madre lo tome a mal... es tremendo. Si él tuviera la elección sexual y no lo quisiera decir, es un tema de él. También fue denigrante que contara si sus partes son chicas o no... atrasa. Es vintage, antiguo".

Nancy Pazos se sumó a su compañera y remarcó: "Fue homofóbica, dañina desde todo punto de vista. No va más". Gastón Trezeguet intentó defenderla, incluso llegó a decir que no había dicho nada de lo que mencionaban sus compañeras pero ellas lo frenaron: "Lo dijo. Mirá el programa y después hablamos. No se puede hablar así de los demás".

Fuente:Pronto