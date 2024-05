Marisol, la novia de Martín Ku, tuvo que aclarar qué siente por Arturito

Semanas atrás, la casa de Gran Hermano recibió a un nuevo integrante: Arturo, un perrito mestizo de galgo de poco más de un año. El animal de inmediato mostró afinidad con Martín Ku, a quien sigue a todos los lados, por lo que se estima que el participante se llevé con él al animal una vez que salga de la casa.

Sin embargo, Marisol, la novia del Chino, recibió fuertes críticas a través de las redes sociales luego de una serie de declaraciones que dio respecto al animal.

Durante el streaming de Telefe, Diego Poggi le consultó si el Chino realmente quiere a Arturo o lo está haciendo por estrategia. “Martín hace rato me venía diciendo que quería un perrito y yo le decía que no porque no tenemos patio ni lugar para tener un perro”, reveló ella.

“No me escuchó, lo vio a Arturo y se enamoraron mutuamente. Yo ya estoy pensando acá afuera cómo vamos a hacer, tenemos que buscar un lugar más grande”, explicó. Estos dichos generaron mucho hate entre quienes aseguraban que la joven no quiere al perro.

En este contexto, Marisol se vio obligada a hacer un descargo en sus redes sociales. “Me da vergüenza aclarar esto. Ustedes no me conocen pero yo amo a Arturo sin conocerlo todavía. Le quiero dar la mejor calidad de vida posible como se lo meren todos los animales. ¿Cómo no lo voy a querer?”, expresó en sus historias.

“Harta de que me quieran hacer quedar como el ort* siempre. Cuando lo tenga acá en casa va a tener la mejor alimentación posible, profesionales que lo ayuden a mejorar sus conductas (como su ansiedad), una familia que lo va a amar con todas las fuerzas, un patio enorme para jugar, y se preguntan si ¿lo quiero?”, agregó al respecto.

Por último, la joven señaló: “Amo a mis mascotas y no tengo ganas de aclarar esto. Los que me conocen saben que mis gatitas son mis hijas, y ahora tenemos a Artu, vamos a asegurarnos de hacerlo el perrito más feliz del mundo, amándolo, valorándolo y honrándolo como se lo merece”.

Fuente:Pronto