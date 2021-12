San Jorge le ganó a Cañonazo y clasificó a la segunda ronda

San Jorge consiguió el ansiado boleto a la segunda ronda eliminatoria de la región Litoral del Torneo Regional Federal Amateur al superar ayer ajustadamente a Cañonazo de Lavalle 2 a 1.

El encuentro jugado en cancha de Ferroviario por la sexta fecha, última de la zona 6 del certamen, fue intenso desde el comienzo hasta el pitazo final.

El equipo capitalino estuvo mejor plantado en la cancha en la etapa inicial, y en su primera llegada de peligro facturó. Barreto dejó atrás a su marcador en el área y cuando salió Coronel envió un centro para “Toni” Báez, que se zambulló para conectar de cabeza, ingresando la pelota arriba, pegada al vertical izquierdo.

Cañonazo, que salió a jugar con un esquema defensivo porque todo indicaba que le alcanzaba con el empate, no contó con ese gol tempranero. Tampoco con el insólito fallo del Consejo Federal que se conoció en la misma tarde de ayer, y que le dio por ganado a San Jorge el partido ante Huracán, que se había suspendido en Goya a los 45 minutos del segundo tiempo, cuando estaba igualado 3 a 3.

La visita dependía mucho de lo que podía hacer su “As de espada”, Leonardo “Tonguito” Sosa, a quien le faltaba compañía de mitad de cancha hacia adelante.

Del otro lado, “Toni” Báez terminaba la mejor jugada en ataque de su equipo con un fortísimo remate que reventó el horizontal, y al minuto, su hermano Johan cabeceó contra el palo derecho, un tiro libre de Monzón para poner el 2-0.

Después, Barreto ejecutó un remate apenas ancho desde el bordo del área grande, y Carlos Báez remató al estilo karateca una pelota que dio nítidamente en la mano de un rival, sin que el árbitro cobrase el penal.

En los últimos minutos del primer tiempo, Pezoa movió el banco para realizar dos variantes que rápidamente le dieron resultado. José Arce, uno de los ingresados, se encontró con un despeje corto de Ledesma para superar a Aranda con un remate cruzado y así poner el esperanzador descuento.

En el complemento, Cañonazo puso toda la carne en el asador, y jugó “a matar o morir”, acorralando al equipo correntino en su campo, aunque San Jorge dispuso de varios contraataques que no pudo coronar. El conjunto de Lavalle tuvo su oportunidad cuando Sosa ejecutó un tiro libre que Aranda se esforzó en desviar al tiro de esquina. El esfuerzo físico de tantos partidos jugados de manera seguida y sin descanso le pasó a factura a San Jorge, que fue perdiendo a varios jugadores claves de su estructura, por lo que no le quedó otra que resistir los embates de la visita.

Cañonazo fue insistentemente al frente hasta el último segundo, pero le faltó el último pase para poder convertir, y quedó eliminado. De todas maneras, es para aplaudir la campaña de un equipo modesto, que le jugó de igual a igual a todos y dejó bien representado al fútbol de Lavalle y Goya.

San Jorge, que no arrancó bien el certamen, se levantó con los resultados conseguidos en las últimas fechas para pasar a la segunda ronda. No obstante, la seguidilla de juegos seguramente no le permitirá tener a todos sus titulares cuando el sábado reciba a Juventud de Puerto Tirol en el partido “de ida”, que buscará aprovechar esa ventaja para definir la llave de local.

Insólito

El partido que debían jugar ayer por la tarde en Goya, Huracán y Ferroviario, por la última fecha de la zona 6 no se disputó por mutuo acuerdo.

(RP)